Bahar Candan, "Babam çok kızmaz umarım" diyerek paylaştı, Instagram'da yorum yağdı

Katıldığı yarışma programlarıyla tanınan ve magazin gündeminden uzun süredir düşmeyen Bahar Candan, yine dikkatleri üzerine çekecek bir paylaşımda bulundu.

YENİ EVİNDEN CESUR POZLAR

Sosyal medya fenomeni, lüks bir rezidansta kiraladığı evinin merdivenlerinde verdiği pozla gündem oldu. Sık sık yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Candan, bu son karesine ise, "Doçent doktor babam çok kızmaz bana umarım. Eminim şu anda bilgisayar başında geleceği yöneticek öğrencileri için İngilizce çok önemli bilgiler yazıyordur" notunu düştü.

PHOTOSHOP İDDİALARINI YALANLADI

Sosyal medya fenomen, fotoğrafa Photoshop uyguladığı iddialarına ise, "Photoshop olduğumu düşünenler için katıldığım showlarda bacaklarıma bakabilirsiniz. Celebrity dünyasında bestim bu konuda da" diyerek, cevap verdi.