Bahar Candan Instagram'dan herkesi silip, sadece Sedat Peker'i takibe aldı - Son Dakika

Bahar Candan Instagram'dan herkesi silip, sadece Sedat Peker'i takibe aldı

27.05.2021 11:05

Katıldığı moda yarışmalarıyla tanınan ve sosyal medyada attığı her adımla gündeme gelen Bahar Candan, bu kez Instagram hesabı üzerinden herkesi takipten çıkıp, sadece Sedat Peker'i takibe aldı.

Yıllardır yer aldığı moda yarışmalarıyla tanınan ve sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarla sürekli gündem olan Bahar Candan, son hamlesiyle yine gündeme geldi.

SADECE SEDAT PEKER'İ TAKİP EDİYOR

Instagram'da 440 bin takipçisi bulunan Bahar Candan, tüm takip ettiklerini sildi. Candan, sadece son haftalarda yayınladığı videolarla gündem olan Sedat Peker'i takibe aldı. Genç ismin bu hamleyi niye yaptığını ise henüz bilinmiyor.

Instagram'dan herkesi silen Bahar Candan, sadece Sedat Peker'i takibe aldı
Bahar Candan Instagram'dan herkesi silip, sadece Sedat Peker'i takibe aldı

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Son Dakika Magazin Bahar Candan Instagram'dan herkesi silip, sadece Sedat Peker'i takibe aldı - Son Dakika Magazin


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