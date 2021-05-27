Bahar Candan Instagram'dan herkesi silip, sadece Sedat Peker'i takibe aldı

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Yıllardır yer aldığı moda yarışmalarıyla tanınan ve sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarla sürekli gündem olan Bahar Candan, son hamlesiyle yine gündeme geldi.

SADECE SEDAT PEKER'İ TAKİP EDİYOR

Instagram'da 440 bin takipçisi bulunan Bahar Candan, tüm takip ettiklerini sildi. Candan, sadece son haftalarda yayınladığı videolarla gündem olan Sedat Peker'i takibe aldı. Genç ismin bu hamleyi niye yaptığını ise henüz bilinmiyor.