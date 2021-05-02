Bahar Candan parayla arkadaş arıyor

'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla ünlenen ve yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin
gündemine gelen Bahar Candan
, takipçilerinden şaşırtıcı bir istekte bulundu. Yalnızlığından dem vuran Candan, sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti. Bahar Candan, 5 bin TL maaş + sigorta + yemek karşılığında kendisine bir arkadaş aradığını açıkladı. Fenomen isim, " Bahar Candaş'a arkadaş olacak iş ilanı. 5 Bin TL maaş + sigorta + yemek + ara öğün" şeklinde bir paylaşımda bulundu. Bahar Candan, değişimiyle de gündeme gelmeye devam ediyor. Candan, son olarak saçını sarıya boyatması ve verdiği kilolarla adından söz ettirmişti.