Bahar çiçekleri Kapadokya'ya renk kattı - Son Dakika

Kapadokya'da baharın gelişiyle açan çiçekler, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerde güzel görüntü oluşturdu.
Doğal, tarihi ve kültürel güzellikleriyle bilinen UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Kapadokya'da, ilkbaharda güneşin yüzünü göstermesiyle açan çiçekler turizm merkezine renk kattı.
Peribacaları arasında boy gösteren çiçekler, yerli ve yabancı turistlerin gezi güzergahındaki manzarayı da renklendirdi.
Göreme Açık Hava Müzesi'ni ziyaret eden turistler, baharın hediyesi rengarenk çiçekler arasında yürüyüş yaparken hatıra fotoğrafı çektiriyor.
Kaynak: AA
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