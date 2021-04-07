Bahar çiçekleri Kapadokya'ya renk kattı - Son Dakika

Göreme Açık Hava Müzesi'ni ziyaret eden turistler, baharın hediyesi rengarenk çiçekler arasında yürüyüş yaparken hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Peribacaları arasında boy gösteren çiçekler, yerli ve yabancı turistlerin gezi güzergahındaki manzarayı da renklendirdi.

Doğal, tarihi ve kültürel güzellikleriyle bilinen UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Kapadokya'da, ilkbaharda güneşin yüzünü göstermesiyle açan çiçekler turizm merkezine renk kattı.

Kapadokya 'da baharın gelişiyle açan çiçekler, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerde güzel görüntü oluşturdu.

G.Saray Başkanı'ndan F.Bahçe'ye olay gönderme: "Tarihten uzak iki tane tıfıl yönetici, kazanınca hemen sustu!"

Emniyet'ten "para desteli video" ile ilgili açıklama: Şahıs gözaltına alındı, yakın koruma olduğu iddiaları asılsız