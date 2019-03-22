Bahar Depresyonundan Kurtulmak İçin İlk Önce Güneşle Barışmalısınız

Dışarıda güneş daha parlak, gökyüzü daha maviyken, kış mevsiminin etkileri yavaş yavaş silinirken hala kendinizi yorgun mu hissediyorsunuz? Pencereden içeri süzülen ışık size enerji değil, isteksizlik mi veriyor? Eğer bu sorulara cevabınız evet ise farkında olmasanız bile bahar depresyonu ile karşı karşıya olabilirsiniz. Biyolojik saat ile mevsim geçişleri uyuşmayabilir

Havaların ısınması, güneşin kendini daha fazla hissettirmeye başlaması her ne kadar olumlu gelişmeler olarak görülse de bazı kişiler için depresyon sebebi olabilir. Hava güzel olmasına karşın kişiler kendini aşırı yorgun, sürekli uykulu ve her şeye karşı kayıtsız hissedebilir. Çünkü yaşanan mevsimsel değişiklikleri kişinin biyolojik saati ile tam uyum sağlayamayabilir. Biyolojik uyumsuzluğu yaratan etkenler ise protein, vitaminler, hormonlar, ışık ve uykudur. Bu sebepler değişen mevsim koşulları karşısında depresif durumların ortaya çıkmasına yol açar.

Değişen mevsimlerde duygusal dalgalanmalar yaşanabilir

Özellikle mevsim geçişlerinde karşılaşılan bir duygu durum bozukluğu olan bahar depresyonu, kadınlarda daha çok rastlanmakla birlikte herkeste görülebilir. Depresyona benzer belirtilere sebep olan bu durum, hem psikolojik hem de fizyolojik değişimleri de beraberinde getirir. Bunun ana sebebi ise mevsimin değişmesiyle birlikte yaşanan duygusal dalgalanmalardır. Diğer depresyon türlerinden daha farklı ve kısa bir süreç olan ilkbahar depresyonu, kişilerin kendilerini daha yorgun, halsiz ve keyifsiz hissetmesine yol açar.

Bu kişiler ilkbahar depresyonuna daha yatkın…

Aile geçmişinde manik depresif olan kişiler,

Ağır yaşam koşulları,

Zor çalışma koşulları,

Gün ışığından az yararlanan kişiler,

Kadınlar,

Daha önce depresyon geçirmiş olan kişiler.

İlkbahar depresyonunun belirtileri nelerdir?

Mevsimsel depresyonlar kendi içinde farklılık gösterir. Örneğin kişi kış depresyonunda içe kapanık bir ruh haline bürünürken, bahar depresyonunda daha huzursuz ve agresif hissetmeye başlar. Bu noktada bahar depresyonu kendini;

Yorgunluk,

Halsizlik,

Karamsarlık,

İştah kaybı,

Ajitasyon,

Kolay yorulma,

İsteksizlik,

Uyku düzeninde bozulmalar şeklinde kendini belli eder.

Psikolojik etkilerinin yanı sıra fizyolojik etkileri de görülmeye başlanır. Bunlar;

Bağ ağrısı,

Kas ağrıları,

Mide bulantısı,

Kusma,

Kabızlıktır.

Basit işlerde bile motivasyonsuzluk yaşıyorsanız

Bahar depresyonu her ne kadar önemsenmeyen bir durum olsa da çok ciddi sorunlara yol açabilir. Kişi herhangi bir şey yapmak için kendinde enerji bulamadığı için daha da sıkkın bir ruh haline bürünür. İsteksizlik hali aynı zamanda iş ve okul performansının da düşmesine yol açarak bu durumu daha çıkmaz hale sokabilir. Bu durumda eğer günlük işlerinizi yapacak bile haliniz yoksa ve elinizde olsa yataktan çıkmayacak gibi hissediyorsanız mutlaka uzman birinden yardım almalısınız.

Bahar depresyonundan kurtulmak için…

İçinizdeki karanlığı yenmek için yaşam alanlarınızdaki aydınlık seviyesini arttırmalısınız. Bunun için panjur ve perdeleri açabilir, daha erken kalkarak güneşten daha fazla yararlanabilirsiniz.

Güneşten kaçmanın hiçbir anlamı yok. Bu sebeple olabildiğince dışarı çıkmalı, daha fazla zaman geçirmelisiniz. Bunun için güzel bir günde yürüyüşe çıkabilir ve kendinize güzel bir öğle yemeği hediyesi verebilirsiniz.

Arkadaşlarınızla daha fazla zaman geçirmek ve sosyalleşmek depresyon için her zaman en iyi tedavilerden biridir.

Olduğunuz yerden uzaklaşmayı deneyin. Eğer şartlar uygunsa kısa bir seyahate çıkabilirsiniz.

Spor yapmaktan vazgeçmeyin. Spor hem fizyolojik hem de psikolojik olarak en etkili iyileştirme aracıdır.

Terapiye gidiyorsanız bu süreci mutlaka düzenli olarak yönetin.