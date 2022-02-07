Bahar döneminde yurtlardaki ücretsiz internet kotasının iki katına çıkarılarak 32 GB'ye yükselecek - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece bir liderin geçmiş olsun mesajına teşekkür etmedi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından gençlere bir müjde verdi. Kasapoğlu, bahar döneminde yurtlardaki internet kotasının 2 kat artırılacağını duyurdu.

"32 GB'A YÜKSELTTİK"

Bakan'ın Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gençler istedi, biz yaptık! GSB yurtlarımızda internet kotasını iki katına çıkartarak 32 GB'a yükselttik." ifadeleri yer aldı.

İMAMOĞLU TOPU BAKANLIĞA ATMIŞTI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, KYK yurtlarında kalan öğrencilerin sorunlarıyla ilgili yeni bir paylaşım yaptı. KYK yurtlarında kalan öğrencilerden yüksek kotalı internet sağlanması için çok sayıda mesaj aldıklarını belirten İmamoğlu, talebi yerine getirmek için topu Gençlik ve Spor Bakanlığı'na attı. İmamoğlu, "Bakanlığımız uygun görürse tüm yurtlara yüksek kotalı ücretsiz İBB Wi-Fi altyapısı kurabiliriz." ifadelerini kullandı.