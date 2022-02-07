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Bahar döneminde yurtlardaki ücretsiz internet kotasının iki katına çıkarılarak 32 GB'ye yükselecek - Son Dakika

Bahar döneminde yurtlardaki ücretsiz internet kotasının iki katına çıkarılarak 32 GB'ye yükselecek

07.02.2022 13:19

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, bahar döneminde yurtlardaki ücretsiz internet kotasının iki kat artırılarak 32 GB'ye çıkarılacağını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından gençlere bir müjde verdi. Kasapoğlu, bahar döneminde yurtlardaki internet kotasının 2 kat artırılacağını duyurdu.

Bahar döneminde yurtlardaki ücretsiz internet kotasının iki kat artırılarak 32 GB'ye çıkarılacak

"32 GB'A YÜKSELTTİK"

Bakan'ın Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gençler istedi, biz yaptık! GSB yurtlarımızda internet kotasını iki katına çıkartarak 32 GB'a yükselttik." ifadeleri yer aldı.

Bahar döneminde yurtlardaki ücretsiz internet kotasının iki kat artırılarak 32 GB'ye çıkarılacak

İMAMOĞLU TOPU BAKANLIĞA ATMIŞTI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, KYK yurtlarında kalan öğrencilerin sorunlarıyla ilgili yeni bir paylaşım yaptı. KYK yurtlarında kalan öğrencilerden yüksek kotalı internet sağlanması için çok sayıda mesaj aldıklarını belirten İmamoğlu, talebi yerine getirmek için topu Gençlik ve Spor Bakanlığı'na attı. İmamoğlu, "Bakanlığımız uygun görürse tüm yurtlara yüksek kotalı ücretsiz İBB Wi-Fi altyapısı kurabiliriz." ifadelerini kullandı.

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istanbul büyükşehir belediyesi, Mehmet Kasapoğlu, Twitter, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bahar döneminde yurtlardaki ücretsiz internet kotasının iki katına çıkarılarak 32 GB'ye yükselecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bahar döneminde yurtlardaki ücretsiz internet kotasının iki katına çıkarılarak 32 GB'ye yükselecek - Son Dakika
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