Bahar geçişinde puffer yelekler ön planda - Son Dakika

Erkek giyim markası Altınyıldız Classics, bahara geçiş döneminde puffer yeleklerin trend parçalar arasında yer aldığını duyurdu. Yeleklerin, geniş renk skalasıyla da dinamik bir tarz oluşturduğu belirtildi.

Giyim markası Altınyıldız Classics, bahara geçiş döneminde favori parçaların puffer yelekler ve sweatshirtler olduğunu duyurdu. Marka tarafından yapılan açıklamada, "Siyah kombinlerinizi renklendirebilecek puffer yelekler, kırmızıdan yeşile, sarıdan maviye uzanan canlı renkleri ile sabah yürüyüşlerinden hafta sonu doğa kaçamaklarına kadar her ortama uyum sağlıyor. Sweatshirtler ile de, modern ve iddialı bir görünüm sağlayabilir, ister kapüşonlu ister kapüşonsuz sweatshirt modellerini tercih ederek tarzınıza sportif bir dokunuş katabilirsiniz. Siyah, beyaz ve gri gibi en çok tercih edilen renklerin yanı sıra turuncu, kırmızı, sarı, kiremit, mavi ve yeşil gibi renklerden tarzınıza uygun olanı tercih edebilirsiniz" denildi.

Parçalara, markanın internet adresinden ve mağazalardan ulaşılabileceği bildirildi.