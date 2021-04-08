Bahar geldi, bisikletler bodrumdan çıktı - Son Dakika

Soğuk havalarda dışarı çıkmaktan kaçınan vatandaşlar, baharla birlikte pandemi sürecinde toplu taşıma araçlarını kullanmamak adına edindiği bisikleti kullanmaya başladı.

Eskişehir'de hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte insanlar doğaya yöneldi. Bisiklet tamircisi Köksal Konuk, bisiklet kullanımının artmasıyla onarım işlerinde yoğunluk oluşturduğunu söylerken, Eskişehir Bisiklet Topluluğu (ESBIKE) kurucusu Gökay Konuk, şehir içinde bisiklet kullanımını arttırmak adına yerel yönetimlere görev düştüğünü vurguladı. Konuk, Avrupa ve Türkiye'de bisiklete verilen önemi kıyasladı.

Bodrumda toz altında kalan bisikletler yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı

Bisiklet tamircisi Köksal Konuk, tamircilikte sezonun başlamak üzere olduğunu ve bu sene bir artış beklediklerini belirtti. Pandemi döneminde bisiklete yönelimin arttığını dile getiren Köksal Konuk, "Bisikletlerin yıllık bakımları için gelenler arttı. Bodrumda toz altında kalan bisikletler yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Spor anlayışı olarak insanlardan bisiklete belli bir talep var" sözlerini kullandı.

İnsanların artık toplu taşıma araçları yerine bisikleti veya kısa mesafe yürüyüşlerini tercih etmeye başladığını söyleyen ESBIKE kurucusu Gökay Konuk, bisiklet aktiviteleri düzenlemeleri adına birçok talep aldıklarını söyledi. Soğuk havaların ardından bahar sıcaklıklarının kendisini göstermesiyle aktivitelerinin başlayacağını dile getiren Konuk, "Talep hayli fazla, bisiklet satışları da artmış durumda fakat bisiklet üreticileri malzeme bulmakta zorlanıyorlar. Onlar için de bazı sıkıntılar var, talebi karşılayamıyorlar" dedi.

"Yerel yönetimin önceliği olmalı"

İnsanların bisiklet kullanımına talebi olduğunu vurgulayan Konuk, bu talebi karşılamanın yerel yönetimin önceliği olması gerektiğinin altını çizdi. Şehir içinde bisiklet kullanımında geliştirilmesi gereken noktaları sıralayan Konuk, "Bisiklet yolları, bisiklet kullanıcılarına yönelik park yerlerinin oluşturulması, bisiklet rotalarının oluşturulması konusunda belediyelere önemli görevler düşmekte. Bunların da gelişmesi durumunda bisiklet kullanımı şehirde bir hayli artacaktır" dedi. İnsanların bisiklete olan talebini karşılamanın yerel yönetimlerin önceliği olduğunu söyleyen Konuk, "Belediyeler ve sivil toplum kuruluşları da etkinlikler düzenleyerek halkı bisiklet kullanımına teşvik etmeliler, bu şekilde bisiklet kullanımı artacaktır" diye konuştu.

"Türkiye'de bisiklet henüz bir karne hediyesi olarak görülüyor"

Avrupa ve Türkiye'deki bisiklet kullanımını karşılaştıran Gökay Konuk, "Avrupa'ya baktığımızda oradaki halk bisiklet kullanımını artık benimsemiş durumda. Sadece markete ya da çarşıya giderken değil, hayatlarının her anlamında bisikletlerini kullandıklarını görüyoruz. Türkiye'de ise bisiklet henüz bir karne hediyesi olarak görülüyor, bunu aştığımız zaman başarımız da artacaktır" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR