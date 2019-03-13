Son Dakika Haberleri: Bahar Geldi Genç Tema Sahaya İndi

Bahar Geldi Genç Tema Sahaya İndi

1 saat önce

Düzce Üniversitesi Genç TEMA Topluluğu öğrencileri, her yıl olduğu gibi bu yıl da baharın gelmesi ile sosyal sorumluluk faaliyetlerine başladı.

Bahar Geldi Genç Tema Sahaya İndi, System.String[]
Düzce Üniversitesi Genç TEMA Topluluğu öğrencileri, her yıl olduğu gibi bu yıl da baharın gelmesi ile sosyal sorumluluk faaliyetlerine başladı.

Genç TEMA Topluluğu ilk olarak, Çilimli Anaokulu'nu ziyaret ederek faaliyetlerini başlattı. Okul Öncesi Eğitim Zirvesinde "Çevreye En Duyarlı Okul" seçilen Çilimli Anaokulu'nda her yıl çeşitli faaliyetlerde bulunan Genç TEMA öğrencileri, bu yıl da çevre koruma duyarlılığının daha çok nasıl artırılacağını istişare ettiler. Ayrıca anaokulunun ihtiyacı olan noktalarda desteklerini sunacaklarını ifade ettiler.

Genç TEMA Topluluğu Başkanı ve aynı zamanda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü öğrencisi Burcu Örük, Genç TEMA Topluluğu öğrencileri olarak bu çalışmaları yürüterek ve sosyal faaliyetleri hayata geçirerek toplum faydalı ve toplumla iç içe olmayı amaçladıklarını ifade etti.

Topluluk Danışmanı ve TEMA Vakfı Düzce İl Temsilcisi Öğr. Gör. Oğuzhan Kendirli ise "Öğrencilerimizin ders dışı zamanlarında enerjilerini topluma faydalı etkinliklerde kullanmaları hem topluma katkı sağlamakta, hem de gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan uzak tutmaktadır. Bu bilinç çerçevesinde öğrencilerimizle birçok çalışma yürütmekteyiz ve yürüteceğiz. Bu faaliyetlerde emeği geçen tüm öğrencilerimize teşekkür ederiz." şeklinde konuştu. Çilimli Anaokulu Müdürü Nuray Eran Türedi ise "Gençlerle çalışmak, günümüzde gençlerin topluma faydalı etkinliklerde yer aldığını görmek bizleri mutlu etmektedir" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:55 Kaynak: İHA

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