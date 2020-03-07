Bahar geldi, Karadenizli kadınlar işe koyuldu - Son Dakika
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Bahar geldi, Karadenizli kadınlar işe koyuldu

7 saat önce

KARADENİZ Bölgesi'nin kırsal kesimlerinde yaşayan kadınlar, baharın gelişiyle birlikte tarla, bağ ve bahçe işlerine başladı.

Bahar geldi, Karadenizli kadınlar işe koyuldu, System.String[]

KARADENİZ Bölgesi'nin kırsal kesimlerinde yaşayan kadınlar, baharın gelişiyle birlikte tarla, bağ ve bahçe işlerine başladı. Kadınların zorlu çalışması sonbahara kadar sürüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Karadeniz Bölgesi'nin kırsal kesimlerinde yaşayan kadınlar, genç yaşlardan itibaren aile bütçelerine katkıda bulunmak için bağ ve bahçe işlerinde çalışıyor. Evlerinin geçimine yardımcı olmak için her alanda kendini gösteren kadınlar, zorlu doğa koşullarına aldırış etmeden arazide de çalışıyor. Çalışkanlıkları ile ön plana çıkan kadınlar, baharın gelişiyle yeniden tarla, bağ ve bahçe işlerine başladı. İmece usulü yardımlaşan kadınlar, bel demiri ile toprağı kazıyor. Çay ve fındık bahçelerinin bakımını yapan kadınların zorlu çalışma temposu sonbahara kadar sürüyor.


Türkiye İstatistik Kurumu, Karadeniz Bölgesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 01:01 Kaynak: DHA
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