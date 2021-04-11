Bahar geldi uykularından uyanıp iş başına geçtiler - Son Dakika

Bahar geldi uykularından uyanıp iş başına geçtiler

11.04.2021 10:49

Diyarbakır'da arılar kış uykusundan uyanarak iş başına geçti.

Diyarbakır'da arılar kış uykusundan uyanarak iş başına geçti.

Diyarbakır'da baharın gelmesiyle 4 aylık kış uykusundan uyanan arılar start aldı. Geçen yıl kuraklık nedeniyle kovan başına 5 kilogram bal elde edilirken, bu yıl kovan başına 15 kilogram ile Diyarbakır genelinde yaklaşık 1 milyon 600 bin kilogram üzerinde verim elde edilmesi bekleniliyor. İlk defa kanat çırparak sıcak havanın keyfini çıkaran bal arıları çiftçilerin yüzünü güldürürken, varroa bakterisi nedeniyle telef olan arılar için de üreticiler çözüm bekliyor.

"Geçen yıl kötü geçti, bu yıl umutluyuz"

Bal Üreticileri Birliği Başkanı Ali Rıza Demir, geçen yıl kuraklık nedeniyle üretimin azaldığını, bu yıl ise yaylaların yağış bereketini yaşadığını aktardı. Demir, "Bu sezon kış ilk başta kurak geçti, son yağışlardan sonra umut var. Polen ve çiçekler bayağı var, birkaç gün sonra bir yağmur daha yağarsa arıcıların yüzü gülecek. İnşallah bu yıl mevsim güzel olur, geçen yıl kötü geçti, bu yıl umutluyuz. Arılar kış uykusundan uyandı, şu anda arının teorik bakımlarını yapıyoruz. Şu anda arıların üreme zamanı, 25 Nisan sonrası bölme zamanına geçiyoruz bizim Diyarbakır bölgesi olarak. Arılar gelişme zamanında, gelişmeleri de parlak. Üreticilerin yüzü gülecek. Geçen yıl verim çok düşüktü, doğal üretiminde kovan başına 5 kilogram ancak alabildik. Bu yıl umut var. Kar yağışlardan dolayı yaylanın bereketli olduğu görünüyor. Bu yıl kovan başına 15 kilogram bal rahatlıkla alabiliriz. Diyarbakır'da yaklaşık 100 bin kovanın üzerinde var, 1 milyon 600'ün üzerinde bal verimi elde etmiş oluyoruz. Balın verimi olduğu zaman Türkiye'ye katma değer sağlıyor" dedi.

Varroa için etkili ilaç bekleniyor

Bal Üreticileri Birliği Başkanı Ali Rıza Demir, varroa bakterisi nedeniyle birçok arının telef olduğunu, devlet yetkililerinden destek beklediklerini aktardı. Demir, "Merdiven altı ilaç üreten var, bunlarla ilgili devletin bunlara el atması lazım. Devlet arı üreticilerine doğal veya varroa öldüren etkisi iyi olan ilacı üretip yetiştirdiği zaman arı ölümünün önünü alması gerekiyor. Bu yıl Diyarbakır'da arıcıların yüzde 30'u arı kaybına uğradı. Şehir dışından arı aldılar. İlaçtan şikayetlerimiz var, varroa öldüren ilaç elimize nadiren ulaşabiliyor" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Bahar geldi uykularından uyanıp iş başına geçtiler
Bahar geldi uykularından uyanıp iş başına geçtiler
Bahar geldi uykularından uyanıp iş başına geçtiler
Bahar geldi uykularından uyanıp iş başına geçtiler
Bahar geldi uykularından uyanıp iş başına geçtiler
Bahar geldi uykularından uyanıp iş başına geçtiler
Bahar geldi uykularından uyanıp iş başına geçtiler
Bahar geldi uykularından uyanıp iş başına geçtiler
Bahar geldi uykularından uyanıp iş başına geçtiler
Bahar geldi uykularından uyanıp iş başına geçtiler
Bahar geldi uykularından uyanıp iş başına geçtiler
Bahar geldi uykularından uyanıp iş başına geçtiler
Bahar geldi uykularından uyanıp iş başına geçtiler

Diyarbakır, Nisan, Kovan, İlaç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bahar geldi uykularından uyanıp iş başına geçtiler - Son Dakika Ekonomi


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