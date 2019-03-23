Son Dakika Haberleri: Bahar Gelince Eskimo Usulü Avcılığa Veda Ettiler

Bahar Gelince Eskimo Usulü Avcılığa Veda Ettiler

50 dakika önce

Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan ve kışın Eskimo usulü balık avcılığı yapılan Çıldır Gölü'nde, buzda balık avcılığı sezonu havaların ısınmasıyla sona erdi.

Bahar Gelince Eskimo Usulü Avcılığa Veda Ettiler, System.String[]
GÜNAY NUH - Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan ve kışın Eskimo usulü balık avcılığı yapılan Çıldır Gölü'nde, buzda balık avcılığı sezonu havaların ısınmasıyla sona erdi.

Bölgede Van Gölü'nden sonra en büyük göl olan ve kış mevsiminde beyaz örtüyle kaplanan Ardahan- Kars sınırındaki Çıldır Gölü'nün yüzeyindeki buz tabakası, ilkbahar mevsimi ile erimeye başladı.

Kış mevsiminde buzları kırarak avcılık yapan balıkçılar, buzların yavaş yavaş erimesi sebebiyle son ağlarını gölden çekti.

Gölün Ardahan kesimindeki Çıldır ilçesine bağlı Akçakale köyünde balıkçılık yapan Turhan Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kışın gölde buzları kırarak suya bıraktıkları ağlar ile Eskimo usulü balık avladıklarını söyledi.

Havaların ısınıp göl yüzeyindeki buzların erimeye başlamasıyla sezonu kapattıklarını anlatan Kılıç, geçen yıla oranla sezonun daha uzun sürdüğünü ancak bundan sonra buz üstüne çıkmanın riskli olacağını anlattı.

Kılıç, bu nedenle gölden son kez ağlarını çekip sezonu tamamladıklarını ifade ederek, nisan ayınının ortalarında buzların tamamen erimesiyle teknelerle balık avlayacaklarını ifade etti.

Buz üstünde balık avcılığının farklı bir zevk olduğunu dile getiren Kılıç, "İnsanlar batıda denize girerken biz burada halen buz üstünde balık avlıyoruz. Bu çok farklı bir duygu, anlatılmaz yaşanır. Bizim de güzelliğimiz bu. Sıcak bölgelerde yaşayanlar için deniz ne kadar güzel ise bizim için de buzda ağ çekmek o kadar güzel. Biz bu işi severek yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 11:31 Kaynak: AA

Çıldır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçeli Şener Özbayraklı Galatasaray'a İmza Atıyor Erdoğan, Kendisine Uzatılan Notta Telefon Numarasını Göremeyince Talimatı Verdi Can Eriğin Tanesi 3 TL'den Satılıyor Devlet Bahçeli, Erken Seçim Sorusuna Net Yanıt Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.3.2019 12:21:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bahar Gelince Eskimo Usulü Avcılığa Veda Ettiler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]