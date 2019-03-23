Bahar Gelince Eskimo Usulü Avcılığa Veda Ettiler

GÜNAY NUH - Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan ve kışın Eskimo usulü balık avcılığı yapılan Çıldır
Gölü'nde, buzda balık avcılığı sezonu havaların ısınmasıyla sona erdi.
Bölgede Van Gölü
'nden sonra en büyük göl olan ve kış mevsiminde beyaz örtüyle kaplanan Ardahan- Kars
sınırındaki Çıldır Gölü'nün yüzeyindeki buz tabakası, ilkbahar mevsimi ile erimeye başladı.
Kış mevsiminde buzları kırarak avcılık yapan balıkçılar, buzların yavaş yavaş erimesi sebebiyle son ağlarını gölden çekti.
Gölün Ardahan kesimindeki Çıldır ilçesine bağlı Akçakale
köyünde balıkçılık yapan Turhan Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kışın gölde buzları kırarak suya bıraktıkları ağlar ile Eskimo usulü balık avladıklarını söyledi.
Havaların ısınıp göl yüzeyindeki buzların erimeye başlamasıyla sezonu kapattıklarını anlatan Kılıç, geçen yıla oranla sezonun daha uzun sürdüğünü ancak bundan sonra buz üstüne çıkmanın riskli olacağını anlattı.
Kılıç, bu nedenle gölden son kez ağlarını çekip sezonu tamamladıklarını ifade ederek, nisan ayınının ortalarında buzların tamamen erimesiyle teknelerle balık avlayacaklarını ifade etti.
Buz üstünde balık avcılığının farklı bir zevk olduğunu dile getiren Kılıç, "İnsanlar batıda denize girerken biz burada halen buz üstünde balık avlıyoruz. Bu çok farklı bir duygu, anlatılmaz yaşanır. Bizim de güzelliğimiz bu. Sıcak bölgelerde yaşayanlar için deniz ne kadar güzel ise bizim için de buzda ağ çekmek o kadar güzel. Biz bu işi severek yapıyoruz." ifadelerini kullandı.