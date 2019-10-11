Son Dakika Haberleri: Bahar Gelir oyuncu oldu
Son Dakika Güncel Bahar Gelir oyuncu oldu

Bahar Gelir oyuncu oldu

53 dakika önce

"İlla da" albümüyle müzik dünyasında büyük ses getiren Bahar Gelir, şimdi de sinemada adından söz ettirmeye hazırlanıyor.

Bahar Gelir oyuncu oldu, System.String[]

Oyunculuğa yeşil ışık yakan ünlü sanatçı, Ahmet Kaya'nın hayatını konu alan "İki Gözüm" filmiyle seyirci karşısına çıkacak.

Bahar Gelir'in "İlla da" albümünde yer alan "Padişah" şarkısının klibinde sergilediği başarılı oyunculuk performansı, yapımcıların dikkatinden kaçmadı. Aldığı teklifler üzerine oyunculuğa yeşil ışık yakan sanatçı, sürpriz bir projeye "evet" dedi. Gelir, kendisi gibi Malatyalı olan merhum sanatçı Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan "İki Gözüm" filmi için kamera karşısına geçti. Çekimleri devam eden "İki Gözüm"ün 29 Kasım'da vizyona girmesi planlanıyor.

Ahmet Kaya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:12 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Usta oyuncu Fatma Girik, hastaneden taburcu edildi
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, kritik zamanda Türkiye'yi ziyaret edecek Suriye'de yakalanan teröristlerin başına çuval geçirildi Barış Pınarı Harekatı'nda milli silahlar dikkat çekti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 09:05:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bahar Gelir oyuncu oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]