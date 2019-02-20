Son Dakika Haberleri: Bahar Havasında Penguenlerin Beslenme Keyfi - Bursa

Bahar Havasında Penguenlerin Beslenme Keyfi - Bursa

1 saat önce

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde diğer türlerinin aksine Güney Afrika'da yaşayan ve nesli tükenme tehlikesi altında bulunan Afrika penguenlerinin beslenmesi ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde diğer türlerinin aksine Güney Afrika'da yaşayan ve nesli tükenme tehlikesi altında bulunan Afrika penguenlerinin beslenmesi ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Büyükşehir Belediyesince kurulan ve 130 türden bin 500 hayvanı barındıran hayvanat bahçesinde 16 penguen bulunuyor.

Günün belli vakitlerinde doğal ortamlarına uygun hazırlanan sardalya balığı yiyen penguenler, bakıcıları tarafından elle besleniyor.

Günlük üç öğünde yarım kilogram balık tüketen penguenler, yemeğin ardından yüzüyor.

Beslenmeleri drone ile görüntülenen penguenler, ziyaretçilerden ilgi görüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:50 Kaynak: AA

Afrika, Güney Afrika, Hayvanat Bahçesi, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP, İYİ Parti ve HDP İttifakı Afişi Montaj Çıktı İlkokul Öğrencisi Yiyeceklere Sıvı Yapıştırıcı Sıkınca 20 Arkadaşını Zehirledi

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öğretmenlere Müjdeyi Verdi: 20 Bin Atama Yapılacak Dolar İçin Dikkat Çeken Tahmin: 5 TL'nin Altını Görebilir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 18:09:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bahar Havasında Penguenlerin Beslenme Keyfi - Bursa
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]