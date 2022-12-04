BAHAR'I ÖLDÜREN KARDEŞİ: 'HİÇ PİŞMAN DEĞİLİM' - Son Dakika
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BAHAR'I ÖLDÜREN KARDEŞİ: 'HİÇ PİŞMAN DEĞİLİM'

04.12.2022 14:52

ŞANLIURFA'da kardeşi Yekta Sezer (24) tarafından pompalı tüfekle öldürülen Bahar Hezer'in (26) cenazesi, toprağa verildi.

ŞANLIURFA'da kardeşi Yekta Sezer (24) tarafından pompalı tüfekle öldürülen Bahar Hezer'in (26) cenazesi, toprağa verildi. Polisteki ifadesinde hiç pişman olmadığını belirten Hezer, "İyi ki onu öldürdüm. Polis beni yakalamasaydı; ailemin diğer fertlerini de öldürecektim" dedi.

Olay, dün öğle saatlerinde Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Yekta Hezer, yolda yürüyen ablası İnşaat Mühendisi Bahar Hezer'i pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Kaçan Yekta Hezer, Yenişehir Mahallesi'nde polis ekiplerince yakalandı. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde farkındalık videosu da çektiği ortaya çıkan Bahar Hezer'in cenazesi, otopsi sonrası ailesine teslim edildi. Tabutuna gelin duvağı konulan Hezer'in cenazesi, namazın ardından toprağa verildi.

Emniyetteki ifadesinde Yekta Hezer, pişman olmadığını belirterek, "Bahar, beni deli olarak görüyordu. Sürekli bana 'Senin 46 raporun var. Git, psikiyatri doktoruna gözük. Sen delisin' diyordu. Tanrı'ya güveniyorum. İyi ki onu öldürdüm. Polis beni yakalamasaydı; ailemin diğer fertlerini de öldürecektim. Hiç pişman değilim" dedi. İfadesinin ardından Hezer, adliyeye sevk edildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)

Kaynak: DHA
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Marmara Üniversitesi, Bilgisayar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAHAR'I ÖLDÜREN KARDEŞİ: 'HİÇ PİŞMAN DEĞİLİM' - Son Dakika

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SON DAKİKA: BAHAR'I ÖLDÜREN KARDEŞİ: 'HİÇ PİŞMAN DEĞİLİM' - Son Dakika
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