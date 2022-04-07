Bahar ile birlikte, meyvelik fidanların da satışları başladı - Son Dakika
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Bahar ile birlikte, meyvelik fidanların da satışları başladı

07.04.2022 21:06

Bahar ile birlikte, meyvelik fidanların da satışları başladı Bingöl'de çetin geçen kışın ardından bahar ayı geçte olsa geldi.

Bahar ile birlikte, meyvelik fidanların da satışları başladı

BİNGÖL - Bingöl'de çetin geçen kışın ardından bahar ayı geçte olsa geldi. Bahar ile birlikte, meyvelik fidanların da satışları başladı.

Bingöl'de geçen yıllara göre çetin ve sert geçen kışın ardından, bahar ayları yüzünü göstermeye başladı. Hava sıcaklıklarının da artmasıyla birlikte dikim sezonu açılırken, meyve fidanların da satışları başladı. Merkez Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir alanda fidan satışlarına başlayan esnaf, fidanları İzmir'den getirdi. Elma, armut, kayısı, erik, badem ve aşılı ceviz fidanlarının olduğunu dile getiren Ali Kelbat, vatandaşların fidanları alarak köylerindeki bahçelere diktiğini söyledi.

Yaklaşık 20 yıldır bu işi yaptığını aktaran Kelbat, kışın geç bitmesi nedeniyle satışlara da geç başladıklarını söyledi.

Kelbat, "Kış geç bitti, fidanı da İzmir'den geç getirdik. Biraz geride kaldık. Kar yağdığı için satamadık. 5-10 gündür başladık. Fidan çeşitlerimiz, kayısı, kiraz, 3 çeşit armut, erik, badem, elma var. Fidanların en yükseği 70 liradır. Meyve de 40 TL'dir. Ceviz 50 TL'dir. Çam çeşitleri var, onlar biraz yüksek 350 TL'ye kadar gidiyor. Vatandaş alıyor götürüp köylerde ekiyor. 3 tane 5 tane adam var 100 tane götürüp ekiyorlar. En çok elma, armut, erik çeşitlileri götürüyorlar. Dediğim gibi kar geç eridi, vatandaş şimdiden gelip alsa götürürse iyi olur" dedi.

Bahar ile birlikte, meyvelik fidanların da satışları başladı
Bahar ile birlikte, meyvelik fidanların da satışları başladı
Bahar ile birlikte, meyvelik fidanların da satışları başladı

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Kaynak: İHA

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