Bahar'ın gururu: Birincilikte bitirdi ve 5 dil biliyor

DOĞAL BİR SONUÇ

Bölge gazeteleri, Ehringhausen Johannes Gutenberg Gesamtschule'deki diploma töreniyle ilgili haberlerinde Bahar Yüksel'in okul birincisi olduğunu başlıktan duyurdu. Okulun dereceye giren mezunları arasında Beyza Yaşar ve Arda Çetin isimli öğrenciler de yer alıyor.

Türkçe ve Türk Kültürü dersi öğretmeni Mehmet Şaşmaz, öğrencisi Bahar Yüksel'in annesi Mine ve Babası Oktay Yüksel 'in desteği, disiplin ve bilinçli bir çok dillilik sayelerinde doğal olarak başarılı olabildiğini söyledi.