Son Dakika Haberleri: Bahar'ın gururu: Birincilikte bitirdi ve 5 dil biliyor
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Bahar'ın gururu: Birincilikte bitirdi ve 5 dil biliyor

1 saat önce

EHRINGHAUSEN'deki 'karma okul' Johannes Gutenberg Gesamtschule'yi 1,07 not ortalamasıyla birinci bitiren Bahar Yüksel, yaz tatilinin ardından Wetzlar'daki saygın liselerden Goethe Gymnasium'a devam edecek.

Bahar'ın gururu: Birincilikte bitirdi ve 5 dil biliyor, System.String[]
EHRINGHAUSEN'deki 'karma okul' Johannes Gutenberg Gesamtschule'yi 1,07 not ortalamasıyla birinci bitiren Bahar Yüksel, yaz tatilinin ardından Wetzlar'daki saygın liselerden Goethe Gymnasium'a devam edecek. Liseyi iki yıl içinde bitirip, Abitur yapmaya hazırlanan Bahar, yüksek öğrenime devam etmeyi, tıp ve sağlık bilimleri alanında bilim insanı olarak akademik dünyaya katılmayı ve bilimsel çalışmalar yapmayı hedefliyor. Son karnesinde sadece bir 2'si bulunan diğer derslerinin hepsi 1 olan Ordulu işçi ailesinin üç çocuğundan biri olan Bahar, 9 yıldır okulundaki Türkçe ve Türk kültürü derslerini de aksatmadan takip ediyor. Yabancı dil olarak İngilizce, Fransızca ve İspanyolcada da en iy notların sahibi.

DOĞAL BİR SONUÇ

Bahar'ın gurur veren başarısının ailesi ve yakınları gibi, kendisini de çok sevindirdiğini söyleyen Türkçe ve Türk kültürü öğretmeni Mehmet Şaşmaz, "Bahar, Türkçe dersinden aldığı notların karne ortalamasını etkilemeyeceğini bilmesine rağmen, disiplinli şekilde dersimizi takip etmeyi sürdürdü. Böylece ülkesinin dili, kültürü ve dini bilgilerini de iyi şekilde öğrendi. Kendi dilinde doğruları öğrenmesi onun tüm okul başarısını etkiledi. Elbette bu sayede diğer yabancı dilleri daha da iyi öğrendi. Şu anda Türkçe ve Almanca'nın yanısıra üç dil daha biliyor. Ailesinden aldığı düzenli destek de okul başarısına büyük katkı sağladı. Okul dışındaki sosyal hayatın içinde de aktif olarak yer alıyor. Huzur evi ziyaretleri yaparak, yaşlılara yardımcı olmayı da kendisine görev bildi. Bahar'ın başarısı hepimizi sevindirdi. Bütün bunlar disiplinli bir öğrenci olmanın, çok dilliliği ve çok kültürlüğü bilinçli olarak yaşamış olmanın doğal bir sonucu" dedi.

Bölge gazeteleri, Ehringhausen Johannes Gutenberg Gesamtschule'deki diploma töreniyle ilgili haberlerinde Bahar Yüksel'in okul birincisi olduğunu başlıktan duyurdu. Okulun dereceye giren mezunları arasında Beyza Yaşar ve Arda Çetin isimli öğrenciler de yer alıyor.

Türkçe ve Türk Kültürü dersi öğretmeni Mehmet Şaşmaz, öğrencisi Bahar Yüksel'in annesi Mine ve Babası Oktay Yüksel'in desteği, disiplin ve bilinçli bir çok dillilik sayelerinde doğal olarak başarılı olabildiğini söyledi.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:17 
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