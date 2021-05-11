Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Alp'in Manisa'daki ailesine acı haber ulaştı

Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde, ikmal konvoyuna yapılan roketli saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Osman Alp'in şehadet haberi, Manisa'nın Akhisar ilçesindeki ailesine verildi.

Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde, ikmal konvoyuna yapılan roketli saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Osman Alp'in şehadet haberi, Manisa'nın Akhisar ilçesindeki ailesine verildi. İdlib'de dün gerçekleştirilen saldırıda şehit olan Teğmen Osman Alp'in (30) şehadet haberi, askeri yetkililerce Muştullar Mahallesi'ndeki babaevinde aileye bildirildi. Şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı. Şehidin komşuları ve yakınları da burada bir araya geldi. Anne Gülten Alp, oğlunun şehadet haberinin ardından üzüntü yaşadı. Baba Talip Alp ise metanetli duruşuyla dikkati çekti. Şehit Piyade Teğmen Osman Alp'in evli ve 2 yaşında bir kız çocuğu babası olduğu öğrenildi.

Akhisar, Manisa, Piyade, Şehit, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Alp'in Manisa'daki ailesine acı haber ulaştı - Son Dakika

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