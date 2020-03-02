Bahar Kalkanı Harekatı için Denizli'de dua edildi - Son Dakika
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Bahar Kalkanı Harekatı için Denizli'de dua edildi

29 dakika önce

Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Denizli'de dua okundu.

Bahar Kalkanı Harekatı için Denizli'de dua edildi, System.String[]

Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Denizli'de dua okundu.

Denizli'de müminler, Türk ordusunun harekatta başarılı olması amacıyla sabah namazında kentteki camilerde buluştu.

Delikliçınar Yeni Cami'ye gelen vatandaşlar Fetih suresinin okunmasının ardından sabah namazı kılındı.


Programa katılanlardan 65 yaşındaki Orhan Demirel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, harekata katılan askerlerin zaferle dönmesi için dua ettiklerini belirterek, "Her bu millet için kefenimizle şehit olmaya hazırız." diye konuştu.

Esnaf Ahmet Çokiyi de dualarıyla askerlerin yanında olduklarını söyledi.

Yeni Cami, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 07:52 Kaynak: AA
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