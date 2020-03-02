Bahar Kalkanı Harekatı için dua edildi - MUŞ\ADIYAMAN\ - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahar Kalkanı Harekatı için dua edildi - MUŞ\ADIYAMAN\ - Son Dakika

Bahar Kalkanı Harekatı için dua edildi - MUŞ\ADIYAMAN\

6 saat önce

Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Muş'ta Fetih suresi okundu, dua edildi.

Bahar Kalkanı Harekatı için dua edildi - MUŞ\ADIYAMAN\, System.String[]

Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Muş'ta Fetih suresi okundu, dua edildi.

Suriye'nin İdlip kentinde başlatılan Bahar Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğin muzaffer olması için Çağlayan Camisi'nde sabah namazına müteakip Fetih suresi okundu.

Muş Valisi İlker Gündüzöz, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, Vali Yardımcıları, kurum amirleri ve vatandaşlar, Mehmetçiğin muvaffakiyeti için dua etti.

Malazgirt ilçesinde de Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Fetih suresi okundu.

Malazgirt Müftüsü Emrah Demirtaş tarafından Merkez Camisi'nde düzenlenen programda Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için dua okundu.

Müftü Emrah Demirtaş, yaptığı konuşmada, "Allah'ım sen Mehmetçimizin ayağına taş değdirme. Zaferle askerilerimiz geri dönsün. Allah onları korusun" dedi.

Programa, Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, Belediye Başkanı Cengiz Altın, İlçe Emniyet Müdürü İlker Ekşi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Malazgirt, Suriye, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 08:41 Kaynak: AA
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