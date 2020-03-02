Bahar Kalkanı Harekatı için Fetih Suresi okundu - Son Dakika
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Bahar Kalkanı Harekatı için Fetih Suresi okundu

6 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlip'te rejim güçlerine yönelik düzenlediği 'Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için tüm camilerde Fetih Suresi okundu.

Bahar Kalkanı Harekatı için Fetih Suresi okundu, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlip'te rejim güçlerine yönelik düzenlediği 'Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için tüm camilerde Fetih Suresi okundu.


Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin İdlip kentinde rejim güçlerine düzenlediği Bahar Kalkanı Harekatının zaferle sonuçlanması için sabah namazından önce Fetih Suresi okundu. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'nın sosyal medya hesabından, İdlip'e düzenlenen Bahar Kalkanı Harekatı için fetih suresinin okunacağını duyurmasıyla vatandaşlar, sabah namazının camilerde bir araya geldi.


Eyüp Sultan Cami'nde buluşan vatandaşların elleri semaya kalktı, Mehmetçiklerin başarısı için dualar edildi.


Okunan sureye cemaat de eşlik ederken, vatandaşların çocuklarıyla katılarak dua etmesi dikkat çekti. - İSTANBUL

Fetih Suresi, İdlip, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 07:38 Kaynak: İHA
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