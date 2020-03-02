Bahar Kalkanı Harekatı için Fetih Suresi okundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahar Kalkanı Harekatı için Fetih Suresi okundu - Son Dakika

Bahar Kalkanı Harekatı için Fetih Suresi okundu

6 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlip'te rejim güçlerine yönelik düzenlediği 'Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için tüm camilerde Fetih Suresi okundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlip'te rejim güçlerine yönelik düzenlediği 'Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için tüm camilerde Fetih Suresi okundu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerine düzenlediği Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için sabah namazından önce Fetih Suresi okundu. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın sosyal medya hesabından, İdlib'e düzenlenen Bahar Kalkanı Harekatı için Fetih Suresinin okunacağını duyurmasıyla vatandaşlar, sabah namazında camilerde bir araya geldi.

Eyüp Sultan Cami'nde buluşan vatandaşların elleri semaya kalktı, Mehmetçiklerin başarısı için dualar edildi.

Okunan sureye cemaat de eşlik ederken, vatandaşların çocuklarıyla katılarak dua etmesi dikkat çekti.

(İHA)

Bahar Kalkanı Harekatı için Fetih Suresi okundu

Fetih Suresi, İdlib, İdlip, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 08:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Sınırdan ayrılan mülteci sayısı 117 bin 677'ye yükseldi
Erdoğan, rejimin kayıplarını tek tek sıralayıp uyardı: Çekilmezlerse omuzlarının üstünde o başlar da kalmayacak Şehidin hamile eşinden sosyal medyada duygulandıran mesaj Şehit babasından duygulandıran davranış

Son Dakika Haberleri
15:10 Berlinale'de "Altın Ayı" ödülünü "Sheytan Vojud Nadarad" filmi kazandı
15:10 Latif Doğan'dan genç türkücüye övgü
15:10 Jean Christophe Grangé: Bilinmeyenin peşindeyim
15:10 "Mendilim Kekik Kokuyor" seyirciyle buluşuyor
14:20 Oyuncu Ulaş Tuna Astepe, sınırda bekleyen göçmenlere yardım dağıttı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 15:29:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bahar Kalkanı Harekatı için Fetih Suresi okundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]