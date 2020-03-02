Bahar Kalkanı Harekatı için Fetih Suresi okundu - Son Dakika

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Bahar Kalkanı Harekatı için Fetih Suresi okundu
6 saat önce
MUŞ (İHA) – Suriye'nin İdlib bölgesinde başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçik için Muş'un Varto ilçesindeki camilerde Fetih Suresi okutuldu.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 08:58 Kaynak: İHA
MUŞ (İHA) – Suriye'nin İdlib bölgesinde başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçik için Muş'un Varto ilçesindeki camilerde Fetih Suresi okutuldu.
Varto İlçe Müftülüğünce Hacı Kaya Özer Camiinde düzenlenen programa Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ertuğrul Avcı, İlçe Müftüsü Bayram Öztürk ve vatandaşlar katıldı. Hacı Kaya Özer Camii başta olmak üzere ilçe merkezindeki tüm camilerde şehit askerlerimiz için dua yapılırken, Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçik için de Fetih Suresi okundu. - MUŞ
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