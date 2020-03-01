Bahar Kalkanı Harekatı için sabah namazında tüm camilerde Fetih Suresi okunacak - Son Dakika

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Bahar Kalkanı Harekatı için sabah namazında tüm camilerde Fetih Suresi okunacak
6 saat önce
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için tüm camilerde sabah namazında Fetih Suresi'nin okunacağını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 08:06 Kaynak: İHA
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için tüm camilerde sabah namazında Fetih Suresi'nin okunacağını bildirdi.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Twitter'deki hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahraman Mehmetçiğimizin başlattığı #BaharKalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için tüm camilerimizde sabah namazında Fetih Suresi okunacak, ordumuza ve milletimize dua edilecektir. Milletimizi sabah namazında tüm camilerimize duaya bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA
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