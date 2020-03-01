Bahar Kalkanı Harekatı için sabah namazında tüm camilerde Fetih Suresi okunacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahar Kalkanı Harekatı için sabah namazında tüm camilerde Fetih Suresi okunacak - Son Dakika

Bahar Kalkanı Harekatı için sabah namazında tüm camilerde Fetih Suresi okunacak

6 saat önce

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için tüm camilerde sabah namazında Fetih Suresi'nin okunacağını bildirdi.

Bahar Kalkanı Harekatı için sabah namazında tüm camilerde Fetih Suresi okunacak, System.String[]

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için tüm camilerde sabah namazında Fetih Suresi'nin okunacağını bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Twitter'deki hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahraman Mehmetçiğimizin başlattığı #BaharKalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için tüm camilerimizde sabah namazında Fetih Suresi okunacak, ordumuza ve milletimize dua edilecektir. Milletimizi sabah namazında tüm camilerimize duaya bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Diyanet İşleri Başkanlığı, Fetih Suresi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 08:10 Kaynak: İHA
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