Bahar Kalkanı Harekatı için yarın sabah tüm camilerde Fetih Suresi okunacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahar Kalkanı Harekatı için yarın sabah tüm camilerde Fetih Suresi okunacak - Son Dakika

Bahar Kalkanı Harekatı için yarın sabah tüm camilerde Fetih Suresi okunacak

6 saat önce

Diyanet'in aldığı karar göre, Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için yarın sabah namazında Fetih Suresi okunacak.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için tüm camilerde yarın sabah namazında Fetih Suresi okunarak dua edileceğini duyurdu.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI DUYURDU

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kahraman Mehmetçiğin başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için tüm camilerde sabah namazında Fetih Suresi okunarak, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve millet için dua edileceğini belirtti.

"RABBİM ŞANLI ORDUMUZU MUZAFFER KILSIN"

Vatandaşları, sabah namazında camileri doldurmaya çağıran Erbaş, "Bahar Kalkanı Harekatı'nda kahraman Mehmetçiğimize muvaffakiyetler diliyor, Yüce Rabbimden şanlı ordumuzu, nusretiyle ve kudretiyle her daim muzaffer kılmasını niyaz ediyorum" ifadesini kullandı.

Bahar Kalkanı Harekatı için yarın sabah tüm camilerde Fetih Suresi okunacak
Fetih Suresi, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 08:22 Kaynak: AA
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