Bahar Kalkanı Harekatı'na Çobanbey'den destek - Son Dakika

Halep'in Çobanbey kasabasında yaşayan vatandaşlar bir araya gelerek, Türkiye'nin Bahar Kalkanı Harekatı'na destek gösterisi düzenledi.



Suriye'nin Halep kentinin Çobanbey bölgesinde halk, Türkiye'nin Barış Kalkanı Harekatına destek vermek için bir araya geldi. Destek gösterisinde Suriye ve Türkiye bayrakları ve "kardeşlik sınır tanımaz" pankartları açıldı. Gösterinin ardından araçlara Türk bayrakları asılarak, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek vermek adına konvoy oluşturuldu. - HALEP