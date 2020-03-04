Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika

Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

14 dakika önce

Para-motor gösterisinden görüntüler Vatandaşlardan görüntüler Vatandaşların dua etmesi Kuran okunarak dua edilmesi görüntüleri Platform adına gazetecilere açıklama yapan Vatan Karakaş'ın açıklaması Toplu fotoğraf çekilmesi görüntüleri Rize 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında...

Para-motor gösterisinden görüntüler

Vatandaşlardan görüntüler

Vatandaşların dua etmesi

Kuran okunarak dua edilmesi görüntüleri

Platform adına gazetecilere açıklama yapan Vatan Karakaş'ın açıklaması

Toplu fotoğraf çekilmesi görüntüleri Rize 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında düzenlenen programla Sivil Toplum Gönüllüleri Platformu tarafından, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin İdlib bölgesine yönelik gerçekleştirdiği Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verildi.

Etkinlik boyunca şehrin üstünde para-motor uçurularak Türk bayrağı açıldı.

Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Bahar Kalkanı Harekatı, Kuran-ı Kerim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:00 Kaynak: AA
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