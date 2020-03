Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika

Yalova'da Memur-Sen üyeleri ve vatandaşlar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) İdlib'de başlattığı "Bahar Kalkanı Harekatı"na destek verdi.

Memur-Sen İl Temsilciliğince organize edilen program kapsamında Gazipaşa Caddesi üzerinde toplanan kalabalık, buradan 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanına kadar yürüdü.

Ellerinde Türk Bayraklarıyla yürüyen kalabalık, İdlib bölgesindeki Mehmetçik için sık sık sloganlar atıp tekbirler getirdi.

Meydanda son bulan yürüşün ardından basın açıklamasını okuyan Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Ahmet Kotcioğlu, ülke olarak milli birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan günlerde olunduğunu söyledi.

Yalova halkı olarak devlet ve orduyla omuz omuza olduklarını ifade eden Kotcioğlu, "Malazgirt savaşından bugüne hak ve özgürlük için devam eden mücadelemizin ve ebedi bağımsızlığımızın bedelini milletimizin her bir ferdi olarak ödemeye hazır olduğumuzu bir kere daha tekrarlıyoruz. Suriye'de kan ve gözyaşı akmaya devam ediyor. Dünyanın sözüm ona büyük devletleri bu durumu sadece izlemekte ve ara ara da kınamakla yetiniyor. Bizden de kendileri gibi bu duruma kayıtsız kalmamız isteniyor. Aba biz de diyoruz ki, dünyanın neresinde, milliyeti, dini, mezhebi ne olursa olsun, mazlumların elinden tutmaya devam edeceğiz. Ekmeğimizi bölüşecek, canımız pahasına da olsa gözyaşlarına ortak olacağız." diye konuştu.

Suriye'de Bahar Kalkanı Harekatı yürüten Mehmetçiklerin yanında olduklarını sözlerine ekleyen Kotcioğlu, birlik ve beraberlik içinde ordunun muzaffer olacağına inandıklarını aktardı.

Ülke ve milletinin menfaati için, sınırları ve geleceği korumak için azim ve kararlılıkla görevlerini ifa eden kahraman Mehmetçik ile gurur duyduklarını vurgulayan Kotcioğlu, şöyle konuştu:

"Hemen güneyimizde, sınırlarımızın hemen dibinde eli kanlı Esed güçlerinin ve işbirlikçilerinin katliamlarına son vermek için Suriye'de bulunan Mehmetçiğimize karşı yapılan hain saldırıları da lanetle kınıyoruz. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun da her daim yanındayız, emrindeyiz. Barış ve huzurun tesisi için alınacak her kararın ve atılacak her adımın da arkasındayız. Mehmetçiğimizin ve ordumuzun Suriye'deki varlığını sorgulayan emperyalistlerin gizlediği hakikat, terör devletine izin vermeyişimizdir. Şehitlerimizi şükran ve rahmetle anıyor, şühedanın aileleri başta olmak üzere aziz milletimizin her bir ferdine başsağlığı, gazilerimize de acil şifalar diliyoruz."

Açıklama, Diyanet-Sen Şube Başkanı Şuayip Akgün'ün dua okumasının ardından son buldu.