Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika

Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

6 saat önce

Yalova'da Memur-Sen üyeleri ve vatandaşlar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) İdlib'de başlattığı "Bahar Kalkanı Harekatı"na destek verdi.

Yalova'da Memur-Sen üyeleri ve vatandaşlar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) İdlib'de başlattığı "Bahar Kalkanı Harekatı"na destek verdi.

Memur-Sen İl Temsilciliğince organize edilen program kapsamında Gazipaşa Caddesi üzerinde toplanan kalabalık, buradan 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanına kadar yürüdü.

Ellerinde Türk Bayraklarıyla yürüyen kalabalık, İdlib bölgesindeki Mehmetçik için sık sık sloganlar atıp tekbirler getirdi.

Meydanda son bulan yürüşün ardından basın açıklamasını okuyan Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Ahmet Kotcioğlu, ülke olarak milli birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan günlerde olunduğunu söyledi.

Yalova halkı olarak devlet ve orduyla omuz omuza olduklarını ifade eden Kotcioğlu, "Malazgirt savaşından bugüne hak ve özgürlük için devam eden mücadelemizin ve ebedi bağımsızlığımızın bedelini milletimizin her bir ferdi olarak ödemeye hazır olduğumuzu bir kere daha tekrarlıyoruz. Suriye'de kan ve gözyaşı akmaya devam ediyor. Dünyanın sözüm ona büyük devletleri bu durumu sadece izlemekte ve ara ara da kınamakla yetiniyor. Bizden de kendileri gibi bu duruma kayıtsız kalmamız isteniyor. Aba biz de diyoruz ki, dünyanın neresinde, milliyeti, dini, mezhebi ne olursa olsun, mazlumların elinden tutmaya devam edeceğiz. Ekmeğimizi bölüşecek, canımız pahasına da olsa gözyaşlarına ortak olacağız." diye konuştu.

Suriye'de Bahar Kalkanı Harekatı yürüten Mehmetçiklerin yanında olduklarını sözlerine ekleyen Kotcioğlu, birlik ve beraberlik içinde ordunun muzaffer olacağına inandıklarını aktardı.

Ülke ve milletinin menfaati için, sınırları ve geleceği korumak için azim ve kararlılıkla görevlerini ifa eden kahraman Mehmetçik ile gurur duyduklarını vurgulayan Kotcioğlu, şöyle konuştu:

"Hemen güneyimizde, sınırlarımızın hemen dibinde eli kanlı Esed güçlerinin ve işbirlikçilerinin katliamlarına son vermek için Suriye'de bulunan Mehmetçiğimize karşı yapılan hain saldırıları da lanetle kınıyoruz. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun da her daim yanındayız, emrindeyiz. Barış ve huzurun tesisi için alınacak her kararın ve atılacak her adımın da arkasındayız. Mehmetçiğimizin ve ordumuzun Suriye'deki varlığını sorgulayan emperyalistlerin gizlediği hakikat, terör devletine izin vermeyişimizdir. Şehitlerimizi şükran ve rahmetle anıyor, şühedanın aileleri başta olmak üzere aziz milletimizin her bir ferdine başsağlığı, gazilerimize de acil şifalar diliyoruz."

Açıklama, Diyanet-Sen Şube Başkanı Şuayip Akgün'ün dua okumasının ardından son buldu.

Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Bahar Kalkanı Harekatı, Memur Sen, Yalova, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 08:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e iletti: Anlaşma sağlanmazsa rejim unsurlarını kendi imkanlarımızla temizleriz
Uzmanlar, Moskova'daki İdlib zirvesinden çıkan ateşkes kararını değerlendirdi Atina'da binlerce kişi mülteciler için sokağa çıktı: Birlikte yaşayabiliriz BM'den İdlib'de başlayan ateşkes ile ilgili ilk açıklama: Kalıcı olmasını umut ediyoruz

Son Dakika Haberleri
01:43 Aleyna Tilki, babası ve Aynur Aydın arasında yaşanan polemik hakkında konuştu
21:48 Hadise mültecilerin yaşadığı insanlık dramına isyan etti: İçim parçalanıyor
21:43 İrem Sak'tan Tuvana Türkay'a gönderme!
21:43 Kolu kırılan Berkay sahneye çıkabilecek mi?
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 03:19:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]