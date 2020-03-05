Bahar Kalkanı Harekatı'na destek araç konvoyu yapıldı mevlit okutuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahar Kalkanı Harekatı'na destek araç konvoyu yapıldı mevlit okutuldu - Son Dakika

Bahar Kalkanı Harekatı'na destek araç konvoyu yapıldı mevlit okutuldu

6 saat önce

Düzce'de, vatandaşlar İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerlere saygı ve Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek için oluşturulan yaklaşık 150 araçlık konvoyla "destek sürüşü" yapıldı.

Düzce'de, vatandaşlar İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerlere saygı ve Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek için oluşturulan yaklaşık 150 araçlık konvoyla "destek sürüşü" yapıldı.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bir araya gelen katılımcılar, araçlarını Türk bayraklarıyla donattı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü önünden başlayan konvoy, D-100 karayolu Bolu Dağı geçişinden Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığına kadar sürdü.

"Her Türk Asker Doğar", "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" ve "Bir Ölür Bin Diriliriz" gibi pankartlar taşıyarak sloganlar atan grup, Alay Komutanlığı önünde saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu.

Daha sonra Kaynaşlı İlçe Merkezine dönen konvoy, burada Merkez Camisinde okunan Mevlid-i Şerifi dinledi.

Bahar Kalkanı Harekatı'na destek araç konvoyu yapıldı mevlit okutuldu

Bahar Kalkanı Harekatı, İdlib, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 08:43 Kaynak: AA
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