Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için Reyhanlı'ya geldiler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için Reyhanlı'ya geldiler - Son Dakika

Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için Reyhanlı'ya geldiler

15 dakika önce

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu üyeleri, Hatay'ın Suriye sınırındaki ilçesi Reyhanlı'ya gelerek Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.

Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için Reyhanlı'ya geldiler, System.String[]

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu üyeleri, Hatay'ın Suriye sınırındaki ilçesi Reyhanlı'ya gelerek Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.

Genel Başkan Ziya Sözen, güvenlik korucusu ve şehit ailelerinin de aralarında bulunduğu grupla geldiği ilçede, gazetecilere açıklamada bulundu.

Her zaman Türk askerinin yanında olduklarını dile getiren ve yıllarca Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da teröre karşı mücadele veren güvenlik korucuları olarak sınır ötesi operasyonlara katılmak için talimat beklediklerini vurgulayan Sözen, şunları kaydetti:

"Bizler şehit ve gazi olma pahasına Bahar Kalkanı Harekatı'na katılmak istiyoruz. Askerimiz orada şehit, gazi olurken biz evlerimizde televizyon seyrederek beklemek istemiyoruz. Bizim ne ABD ne de Rusya gibi Suriye'nin topraklarında gözümüz yok. Bizim Suriye'nin petrolünde de gözümüz yok. Suriye'de, terör bataklığını yerinde kurutmak için varız. Biz zalim Esed rejiminin zulmü altında olan mazlum ve mağdurları korumak için varız. Biz Suriye'de huzuru, barışı ve kardeşliği sağlayarak mültecilerin bir an önce ülkelerine dönmesi için oradayız. Ülke olarak çok zor ve zahmetli günlerden geçiyoruz. Birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde hep beraber kenetlenmeliyiz. Ordumuza, devletimize şartsız şekilde sahip çıkmalıyız."

Açıklamanın ardından grup, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganlarıyla Mehmetçiğe destek verdi.

Bahar Kalkanı Harekatı, Reyhanlı, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'nin ağır darbe vurduğu Suriye'de, ölen rejim askerlerinin ailelerinin maaşlarına zam yapıldı
Suriyeli gençlerin Türkiye aleyhine sözleri tepki çekti: Biz mi dedik bizi kurtarın diye? Fernando Muslera, bu ayki maaşını şehit ailelerine bağışlayacak Son dakika: BM Suriye Araştırma Komisyonu Raporu: Rusya savaş suçu işledi

Son Dakika Haberleri
14:20 Oyuncu Ulaş Tuna Astepe, sınırda bekleyen göçmenlere yardım dağıttı
14:05 Hadise cephesinde neler yaşandı?
12:56 Model Rezan Sinjari: "En güvenli ülke Türkiye"
12:15 YouTuber Uras Benlioğlu'nun aracında yangın çıktı
12:00 Selda Bağcan 8 bin 200 Euro'sunu çalan teknisyeni affetti ama..

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 14:27:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için Reyhanlı'ya geldiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]