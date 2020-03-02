Bahar Kalkanı Harekatı'na medya federasyonlarından destek - Son Dakika
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Bahar Kalkanı Harekatı'na medya federasyonlarından destek

6 saat önce

Türk Dünyası ve Anadolu medya federasyonları yayımladıkları ortak bildiriyle, Bahar Kalkanı Harekatı'na tam destek verdiklerini açıkladı.

Bahar Kalkanı Harekatı'na medya federasyonlarından destek, System.String[]

Türk Dünyası ve Anadolu medya federasyonları yayımladıkları ortak bildiriyle, Bahar Kalkanı Harekatı'na tam destek verdiklerini açıkladı.

Tüm İletişim ve Medya Federasyonu (TİMEF), İnternet Medya ve Bilişim Federasyonu (İMEF), Dijital Medya Federasyonu (DİMEF) ve Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu (TDGF) genel başkanları, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla ortak yazılı açıklama yaptı.

Başkanların, Bahar Kalkanı Harekatı'nın da Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları gibi başarıyla sonuçlanacağına inançlarının tam olduğu belirtilen açıklamada, "Son saldırıda kahraman 33 Mehmetçiğimizin şehit düşmesinden sonra başlatılan Bahar Pınarı Harekatı'na desteğimiz tamdır. Türkiye, sınırlarımızda bir terör devleti kurulmaması, şehitlerimizin kanlarının yerde kalmaması için Suriye topraklarında yeni bir operasyon gerçekleştirmektedir. Bahar Kalkanı Harekatı'nda, devletimizin, milletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız." ifadelerine yer verildi.

Bahar Kalkanı Harekatı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 08:30 Kaynak: AA
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