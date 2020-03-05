Bahar Kalkanı Harekatı'nda 1 asker şehit oldu - Son Dakika

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Bahar Kalkanı Harekatı'nda 1 asker şehit oldu
6 saat önce
İdlip'de devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejim unsurlarının saldırısı sonucu 1 asker şehit oldu.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:10 Kaynak: İHA
İdlip'de devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejim unsurlarının saldırısı sonucu 1 asker şehit oldu.
Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi Harekatı kapsamında yapılan saldırı sonucunda Sözleşmeli Er Enes Kaya şehit olmuştur" denildi.
Şehidin naaşının memleketi Gaziantep'e getirildiği öğrenildi.
(İHA)
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