Bahar Kalkanı Harekatı'nda bugüne kadar 2 bin 212 rejim askeri etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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Bahar Kalkanı Harekatı'nda bugüne kadar 2 bin 212 rejim askeri etkisiz hale getirildi
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 27 Şubat tarihinde İdlib'deki menfur saldırıyı müteakip başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nda bugüne kadar 2 bin 212 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 01:25 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 27 Şubat tarihinde İdlib'deki menfur saldırıyı müteakip başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nda bugüne kadar 2 bin 212 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
(İHA)
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