Bahar Kalkanı Harekatı'nda bugüne kadar 2 bin 212 rejim askeri etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahar Kalkanı Harekatı'nda bugüne kadar 2 bin 212 rejim askeri etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Bahar Kalkanı Harekatı'nda bugüne kadar 2 bin 212 rejim askeri etkisiz hale getirildi

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 27 Şubat tarihinde İdlib'deki menfur saldırıyı müteakip başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nda bugüne kadar 2 bin 212 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bahar Kalkanı Harekatı'nda bugüne kadar 2 bin 212 rejim askeri etkisiz hale getirildi, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 27 Şubat tarihinde İdlib'deki menfur saldırıyı müteakip başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nda bugüne kadar 2 bin 212 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

(İHA)

Hulusi Akar, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 01:25 Kaynak: İHA
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