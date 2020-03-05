Bahar Kalkanı Harekatı'nda son 24 saatte 4 tank, 5 top/ÇNRA, 3 tanksavarın imha edildiği, 184 Rejim... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahar Kalkanı Harekatı'nda son 24 saatte 4 tank, 5 top/ÇNRA, 3 tanksavarın imha edildiği, 184 Rejim... - Son Dakika

Bahar Kalkanı Harekatı'nda son 24 saatte 4 tank, 5 top/ÇNRA, 3 tanksavarın imha edildiği, 184 Rejim...

6 saat önce

Bahar Kalkanı Harekatı'nda son 24 saatte 4 tank, 5 top/ÇNRA, 3 tanksavarın imha edildiği, 184 Rejim askerinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bahar Kalkanı Harekatı'nda son 24 saatte 4 tank, 5 top/ÇNRA, 3 tanksavarın imha edildiği, 184 Rejim..., System.String[]

Bahar Kalkanı Harekatı'nda son 24 saatte 4 tank, 5 top/ÇNRA, 3 tanksavarın imha edildiği, 184 Rejim askerinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bahar Kalkanı Harekatı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 09:52 Kaynak: AA
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