Bahar Kalkanı Harekatı'nda son 24 saatte 4 tank, 5 top/ÇNRA, 3 tanksavarın imha edildiği, 184 Rejim... - Son Dakika

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Bahar Kalkanı Harekatı'nda son 24 saatte 4 tank, 5 top/ÇNRA, 3 tanksavarın imha edildiği, 184 Rejim...
6 saat önce
Bahar Kalkanı Harekatı'nda son 24 saatte 4 tank, 5 top/ÇNRA, 3 tanksavarın imha edildiği, 184 Rejim askerinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 09:52 Kaynak: AA
Bahar Kalkanı Harekatı'nda son 24 saatte 4 tank, 5 top/ÇNRA, 3 tanksavarın imha edildiği, 184 Rejim askerinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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