Bahar Kalkanı Harekatı'ndan Trabzon'a acı haber - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahar Kalkanı Harekatı'ndan Trabzon'a acı haber - Son Dakika

Bahar Kalkanı Harekatı'ndan Trabzon'a acı haber

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kenti yakınlarında rejim güçleri tarafından bugün akşam saatlerinde düzenlenen saldırıda Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında bölgede görev yapan Trabzonlu Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer şehit oldu.

Bahar Kalkanı Harekatı'ndan Trabzon'a acı haber, System.String[]

Suriye'nin İdlib kenti yakınlarında rejim güçleri tarafından bugün akşam saatlerinde düzenlenen saldırıda Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında bölgede görev yapan Trabzonlu Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer şehit oldu.

Şehit Uzman Çavuş Kadir Tuncer'in cenazesi Hatay Devlet Hastanesi'ne getirilirken, acı haber Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki ailesine bu gece saatlerinde verildi. Tuncer'in cenazesinin yarın askeri uçakla Trabzon'a gönderilmesi bekleniyor.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:25 Kaynak: İHA
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