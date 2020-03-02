Bahar Kalkanı Harekatına Kırşehir İl Genel Meclisinden destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahar Kalkanı Harekatına Kırşehir İl Genel Meclisinden destek - Son Dakika

Bahar Kalkanı Harekatına Kırşehir İl Genel Meclisinden destek

6 saat önce

Kırşehir İl Genel Meclisi, TSK tarafından başlatılan Bahar Kalkanı harekatına destek açıklamasında bulundu.

Bahar Kalkanı Harekatına Kırşehir İl Genel Meclisinden destek, System.String[]

Kırşehir İl Genel Meclisi, TSK tarafından başlatılan Bahar Kalkanı harekatına destek açıklamasında bulundu.


İl Genel Meclis Salonunda meclis üyelerinin katılımı ile şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşu sonrasında ise İstiklal Marşı okundu. Kırşehir İl Genel Meclisi tarafından yapılan açıklamada; "27 Şubat 2020 gecesi, Suriyeİdlib bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait konvoya yapılan hain saldırıda 33 kahraman evladımız şehit edilmiş, 32 evladımız yaralanmıştır. Acımız büyüktür. Milletimizin başı sağ olsun" denildi.


İl Genel Meclisinde siyasi parti gruplarınca kınanan saldırı ile ilgili yapılan açıklama şöyle:


"Bu alçak ve menfur saldırıyı Kırşehir İl Genel Meclisi olarak siyasi parti gurupları olarak şiddet ve nefretle kınıyoruz. Askerlerimize yapılan saldırılar karşısında uluslararası hukukun gereği olarak gereken ne varsa Türk Milleti adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin misli ile yapacağına kanaatimiz tamdır. Kahraman Türk Ordusunun kendisine verilen görevleri her zaman olduğu gibi bundan sonra da üstün başarıyla gerçekleştireceğine olan inancımız tamdır. Türk Ordusunun, 27 Şubatta İdlib'teki menfur saldırıya müteakiben başlattığı "Bahar Kalkanı Harekatını", Kırşehir İl Genel Meclisi olarak destekliyor, Ordumuzun muzaffer olmasını diliyoruz. İl Genel Meclisimiz ve üyelerimiz olarak kahraman Mehmetçiklerimizin yanındayız." - KIRŞEHİR

Bahar Kalkanı Harekatı, Kırşehir, İdlib, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:02 Kaynak: İHA
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