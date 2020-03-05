Bahar kalkanı harekatında kullanılan türk savunma sanayii ürünleri - Son Dakika

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Bahar kalkanı harekatında kullanılan türk savunma sanayii ürünleri
6 saat önce
Bahar Kalkanı Harekatında kullanılan Türk Savunma Sanayii ürünleri.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:54 Kaynak: DHA
Bahar Kalkanı Harekatında kullanılan Türk Savunma Sanayii ürünleri
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