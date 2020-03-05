Bahar kalkanı harekatında kullanılan türk savunma sanayii ürünleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahar kalkanı harekatında kullanılan türk savunma sanayii ürünleri - Son Dakika

Bahar kalkanı harekatında kullanılan türk savunma sanayii ürünleri

6 saat önce

Bahar Kalkanı Harekatında kullanılan Türk Savunma Sanayii ürünleri.

Bahar Kalkanı Harekatında kullanılan Türk Savunma Sanayii ürünleri

Bahar kalkanı harekatında kullanılan türk savunma sanayii ürünleri

Bahar Kalkanı Harekatı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:54 Kaynak: DHA
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