Bahar Kalkanı Harekatıyla rejim hedefleri yerle bir ediliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahar Kalkanı Harekatıyla rejim hedefleri yerle bir ediliyor - Son Dakika

Bahar Kalkanı Harekatıyla rejim hedefleri yerle bir ediliyor

6 saat önce

İdlib'deki hain saldırının ardından başlatılan Bahar Kalkanı harekatıyla, rejim hedefleri yerle bir ediliyor.

İdlib'deki hain saldırının ardından başlatılan Bahar Kalkanı harekatıyla, rejim hedefleri yerle bir ediliyor. An itibariyle etkisiz hale getirilen rejim askeri sayısı 3 bin 200'ün üzerinde.

Jetler havalanıyor, belirlenen hedefler yerle bir ediliyor. İdlib'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı başarıyla devam ediyor. Hem havadan, hem karadan rejime ait stratejik hedefler vuruluyor. Şimdiye kadar 3 binden fazla rejim askeri etkisiz hale getirildi.

Bunun yanında 24 saat içinde 9 tank, iki obüs 2 askeri araç ve çok sayıda mühimmat imha edildi. Rejim güçlerinin kullandığı iki önemli havaalanı da yerle bir edilen noktalardan. Suriye Milli Ordusu'nun ilerleyişi de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteğiyle devam ediyor. Önceki gün gerginliği azaltma bölgesi'nde toplam 12 köy geri alındı. Başarılıyla devam eden harekatla rejim unsurları kan kaybetmeye devam ediyor.

(İHA)

Bahar Kalkanı Harekatıyla rejim hedefleri yerle bir ediliyor

Bahar Kalkanı Harekatı, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:50 Kaynak: İHA
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