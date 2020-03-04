'Bahar Kalkanı'nda yaralanan Bursalı uzman çavuşun sağlık durumu iyi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Bahar Kalkanı'nda yaralanan Bursalı uzman çavuşun sağlık durumu iyi - Son Dakika

'Bahar Kalkanı'nda yaralanan Bursalı uzman çavuşun sağlık durumu iyi

6 saat önce

SURİYE'nin İdlib kentinde sürdürülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda yaralanan 6 askerden 1'inin, Bursa'nın İnegöl nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Ersin Yıldız olduğu öğrenildi.

'Bahar Kalkanı'nda yaralanan Bursalı uzman çavuşun sağlık durumu iyi, System.String[]

SURİYE'nin İdlib kentinde sürdürülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda yaralanan 6 askerden 1'inin, Bursa'nın İnegöl nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Ersin Yıldız olduğu öğrenildi. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Yıldız'ı aradığını, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

İdlib'de yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejimin açtığı ateş sonucu 2 askerin şehit olduğu saldırıda yaralanan 6 askerden 1'inin, Bursa İnegöllü Uzman Çavuş Ersin Yıldız olduğu öğrenildi. Yaralı Yıldız'ın, diğer asker arkadaşları ile birlikte Hatay'da tedavi gördüğü belirtildi. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da yaralı Uzman Çavuş Ersin Yıldız ile telefonla görüştüğünü belirterek, "İdlib'de rejim güçlerinin saldırısı sonucu yaralanan İnegöllü hemşehrimiz Sıhhiye Uzman Çavuş Ersin Yıldız'ı telefonla aradım. Çok şükür durumu iyi. Şu anda Hatay'da tedavi görüyor, GATA'ya sevk edilecek. Allah tüm askerlerimizi korusun, yaralılarımıza da acil şifa versin inşallah" dedi.


Bahar Kalkanı Harekatı, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 05:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib şehidi Ragıp Coşkun'un 'Şehit olmak kalbime doğuyor' mesajı verdiği ortaya çıktı
Bahar Kalkanı Harekatı ile ilgili manipülasyon içerikli sosyal medya paylaşımlarına soruşturma Putin, Güvenlik Konseyi'nde Türkiye-Rusya zirvesini görüştü İstanbul'dan kalkan uçakta koronavirüs tespit edildi

Son Dakika Haberleri
23:06 Ömür Gedik'ten sosyal medyayı sallayan hareket! Koronavirüs korkusundan telefonunu yıkadı
22:13 Sosyal medya hesaplarındaki fotoğrafları silen Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrıldığı iddia edildi
21:43 Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş bebek sorularına yanıt verdi
21:43 Ünlü oyuncu Elçin Sangu aylar sonra ortaya çıktı
21:33 Beşiktaşlı eski futbolcu Ahmet Dursun baba oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 23:54:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Bahar Kalkanı'nda yaralanan Bursalı uzman çavuşun sağlık durumu iyi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]