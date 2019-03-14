Son Dakika Haberleri: Bahar Korçan Alternatif Varoluşları ile EVTEKS'te

Bahar Korçan Alternatif Varoluşları ile EVTEKS'te

19 dakika önce

Dünyanın en büyük iki ev tekstili fuarından biri olan EVTEKS, 25'inci kez CNR EXPO Yeşilköy'de kapılarını açacak.

Bahar Korçan Alternatif Varoluşları ile EVTEKS'te, System.String[]

23-27 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek fuarın trend teması ünlü tasarımcı Bahar Korçan tarafından 'Alternatif Varoluşlar' olarak belirlendi. 'Sakin Dokunuş', 'Yaratıcı Bakış', 'Zevkü Sefa' ve 'Yapay-Doğal Deneyim' trendleri doğrultusunda hazırlanan koleksiyon, fuar alanında kurulacak trend alanında ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

EVTEKS Fuarı için yaptığı tasarımların vizyonuna katkı sağladığını belirten Bahar Korçan, ev tekstili alanında yaptıkları bu çalışmanın diğer işlerinde de ilham kaynağı olduğunu söyledi. Alternatif Varoluşlar temasını ekibinde yer alan 5 kişi ile birlikte yarattıklarını ifade eden Korçan "Fuarda kurulacak trend alanında ev tekstili ile ilgili oluşturduğumuz bütün fikirleri, en iyi şekilde vurgulayarak öngörülerimizi doğru bir şekilde ziyaretçilere aktarmak istiyoruz. Bu proje bizi çok heyecanlandırdı ve bir o kadar da mutlu etti. Çünkü çalışmalarımız en başından beri çok keyifliydi ve bu sayede de ortaya güzel bir iş çıktı" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:44 Kaynak: Bültenler

27 Nisan, Bahar Korçan, Güncel
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