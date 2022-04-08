'BAHAR LEYLEK' İÇİN KRİTİK SÜREÇ - Son Dakika
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'BAHAR LEYLEK' İÇİN KRİTİK SÜREÇ

08.04.2022 10:37

ARNAVUTKÖY'de kanadı kırılan ve göç yolculuğu yarım kalan leylek tedavi altına alındı.

ARNAVUTKÖY'de kanadı kırılan ve göç yolculuğu yarım kalan leylek tedavi altına alındı. Yaklaşık 2 ay sürece tedavide her şey yolunda giderse leyleğin yarım kalan yolculuğuna devam etmesi bekleniyor. Bahar adını verdikleri leyleğin kendilerine getirildiğinde açık yarası olduğunu belirten Veteriner Hekim Savaş Başar Kudal, Kırığı biraz komplike olduğu için durumu değerlendirilecektir. Belki kırık iyileşmeyebilir ve kanadını almamız gerekebilir. Bunun dışında her şey yolunda giderse 2 ay içinde uçmaya başlayabilir dedi.

Göç yolculuğunda kanadı kırılan leylek, dün Arnavutköy'de benzin istasyonu çalışanı tarafından otoyol kenarında bulundu. Yaralı hayvan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi altına alındı. Ekipler, kanadı kırık leyleğe 'Bahar' adını verdi. İlk tedavinin ardından 'Bahar leylek', Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Tabiat Hayatları Müdürlüğü'ne sevk edildi.

YARALARI SARILDI, ANTİBİYOTİK TEDAVİSİNE BAŞLANDI

'Bahar' adını verdikleri leyleğin kendilerine getirildiği açık yarası olduğunu belirten veteriner hekim Savaş Başar Kudal, 'Leyleğimizin açık yarası mevcuttu ve kanadının altı kırılmıştı. Birimimize geldiğinde röntgenini aldık. Röntgende kırığı tespit ettik. Yaraları temizlendi. İlk olarak laktatlı bandaja aldık. Durumuna göre antibiyotik tedavisine başladık. Bandajını yapıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Tabiat Hayatları Müdürlüğü'ne sevk ediyoruz dedi.

TEDAVİSİ 2 AY SÜREBİLİR

Leyleğin kanadında oluşan kırığın durumunun daha detaylı değerlendirileceğini ifade eden Kudal, 'Leylek orada da tedavi görecek ve durumu zaman içerisinde belli olacak. Açık yarası da olduğu için enfeksiyon durumuna bağlı olarak tedavisi 1 ila 2 ay sürebilir. Kırığı biraz komplike olduğu için durumu değerlendirilecektir. Belki kırık iyileşmeyebilir ve kanadını almamız gerekebilir. Bunun dışında her şey yolunda giderse 2 ay içinde uçmaya başlayabilir diye konuştu.

ARAÇLAR YOL KENARINDA DİKKATLİ OLMALI

Kırığın neden meydana geldiğini bilmediklerini belirten Kudal, 'Bir yere takılmış ya da araç çarpması da olabilir. Bunlar vahşi hayvanlar, kendilerine yer yapmaya geliyorlar ve yazı burada geçirecekler. Onlara mümkün olduğunca dikkat etmek lazım. Evcil hayvanlarımızdan da uzak tutmamız gerekir. Bunun dışında araçların da yol kenarlarında dikkatli olması gerekiyor ifadelerini kullandı.

'BAHAR LEYLEK' İÇİN KRİTİK SÜREÇ
'BAHAR LEYLEK' İÇİN KRİTİK SÜREÇ
'BAHAR LEYLEK' İÇİN KRİTİK SÜREÇ

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: 'BAHAR LEYLEK' İÇİN KRİTİK SÜREÇ - Son Dakika
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