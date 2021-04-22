Bahar mevsimi emlak piyasasını canlandırdı - Son Dakika

Bahar mevsimi emlak piyasasını canlandırdı

22.04.2021 14:43
Bahar mevsimi emlak piyasasını canlandırdı, System.String[]

sahibinden.com ve Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) iş birliğinde hazırlanan "Konut Piyasası Görünümü" raporuna göre, baharın başlaması ile birlikte satılık ve kiralık konut piyasalarında canlanma gözlemlendi.

sahibinden.com ve Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) iş birliğinde hazırlanan "Konut Piyasası Görünümü" raporuna göre, baharın başlaması ile birlikte satılık ve kiralık konut piyasalarında canlanma gözlemlendi.

sahibinden.com'dan yapılan açıklamaya göre, BETAM'ın sahibinden.com'un verileri ile hazırladığı "Konut Piyasası Görünümü" raporunun dördüncüsü yayınlandı. Rapora göre, mart ayının verileri gerek satılık gerekse kiralık konut piyasasında, yeni bir canlanmaya işaret ediyor. Geçen yılın mart ayı ile karşılaştırıldığında hem satılık konut ilan metrekare fiyatları hem de satılan konut sayısının yanı sıra, kiralık konut ilan metrekare fiyatları ile kiralanan konut sayısında da artış kaydedildi.

İstanbul'da konut satış fiyatı TÜFE'nin altında kalmaya devam etti

Türkiye genelinde satılık konut ilanlarında ortalama metrekare cari fiyatları yıllık yüzde 35,4 yükselerek 3 bin 695 TL olurken bu rakamın İstanbul'da yüzde 29,4, Ankara'da yüzde 36,3 ve İzmir'de yüzde 35,9 arttığı görülüyor. Bu artışla, satılık konut ilanlarında ortalama metrekare fiyatları İstanbul'da 4 bin 938 TL, Ankara'da 2 bin 560 TL, İzmir'de ise 4 bin 433 TL'ye yükseldi. İstanbul'da ilan fiyatları TÜFE düzeyinin altında kalmaya devam ederken, Ankara'da ilan fiyatları geçen ay olduğu gibi TÜFE düzeyinin biraz üzerinde gerçekleşti. İzmir'de ise ilan fiyatlarının TÜFE seviyesindeki hareketini koruduğu görüldü.

Satılık konut ilanı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,8 artış kaydedilirken satılan konut sayısında yüzde 43,1 artış gerçekleşti. Konut piyasasında canlılığın bir göstergesi olan, satılan konutların satılık ilan sayısına oranında, mart ayında şubata göre gerek ülke genelinde gerekse de üç büyük ilde, önemli bir artış yaşandı. Kapatılan ilan yaşının, bir önceki aya kıyasla belirgin bir değişim göstermesi ve sürenin geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık 5 gün kısalması da bu canlanmaya işaret ediyor. Bu bağlamda ucuz ve lüks konutların satılık ilan metrekare fiyatlarındaki artış devam etti. Satılık konut ortalama ilan metrekare fiyatı ucuz konutlarda 2 bin 15 TL'ye, lüks konutlarda ise 11 bin 38 TL'ye yükseldi.

Büyükşehirlerde konut satış fiyatları artışlarında farklılık gözlendi

İlan satış fiyatlarının 2021 Mart ayında da geçen yılın aynı dönemine göre bütün büyükşehirlerde arttı. Satılık konut ilan metrekare fiyatlarının en hızlı arttığı iller Mardin (yüzde 65,1), Aydın (yüzde 61,7), Diyarbakır (yüzde 55,6), Şanlıurfa (yüzde 53,4) ve Antalya (yüzde 49,1) olurken, en düşük artışların görüldüğü iller İstanbul (yüzde 29,4), Kocaeli (yüzde 29,2), Erzurum (yüzde 28,9), Van (yüzde 27,1) ve Trabzon (yüzde 25,3) oldu.

Üç büyük ilde kiralanan konut sayısında artış kaydedildi

Mart ayında kiralık konut piyasasında da canlanma gözlemlendi. Geçen yılın mart ayına göre hem kiralık konut ilan metrekare fiyatları hem de kiralanan konut sayısı arttı. Türkiye genelinde ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatındaki yıllık kira artış oranı, mart ayında yüzde 21 olurken 2020 Mart ayında 14 TL olan ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatı, 2021 Mart ayında 17 TL'ye yükseldi. Yıllık kira değişim oranı İstanbul'da yüzde 25,9'luk artışla geçen ayki seviyesini korurken, Ankara'da yıllık artış yüzde 10,8'e gerilemiş, İzmir'de yüzde 18,5'e yükseldi.

Bu gelişmelerin sonucunda mart ayında ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatları İstanbul'da 23,8 TL, Ankara'da 12 TL, İzmir'de ise 17,8 TL oldu. Mart ayında kiralanan konut sayısının toplam ilan sayısına oranında Türkiye genelinde ve üç büyük ilde belirgin bir artış gerçekleşti. Bu gelişmeler satılık konut piyasasında ortaya çıkan canlanmanın kiralık konut piyasasında da kendini göstermekte olduğuna işaret etmekte.

Kirada en yüksek oranlı artış Kahramanmaraş'ta

Mart ayında yıllık ortalama kira artışı ülke genelinde yüzde 21 olurken büyükşehirlerde cari kira artışlarının arasında büyük farklılık oluştu. En yüksek yıllık kira artışının görüldüğü iller Kahramanmaraş (yüzde 46,8), Diyarbakır (yüzde 43,2), Muğla (yüzde 42,2), Mersin (yüzde 40,5) ve Şanlıurfa (yüzde 37,1) oldu. İncelenen 30 büyükşehir arasında sadece Van'da kiralarda düşüş görülmüştü (yüzde 1). En düşük kira artışının görüldüğü iller ise Erzurum (yüzde 11,4), Ankara (yüzde 10,8), Antalya (yüzde 10,3) ve Trabzon (yüzde 5,6) oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen sahibinden.com Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nazım Erdoğan, "BETAM ile yaptığımız işbirliği sonucunda 'Konut Piyasası Görünümü' raporumuzun dördüncüsünü yayınladık. Gayrimenkul alım ve satımı yapan kullanıcılarımız tarafından ilgiyle takip edilmeye başlayan raporumuzla, emlak piyasası için şeffaf, güvenilir ve değerli bir bilgi kaynağı oluşturduğumuzu gözlemliyoruz. BETAM uzmanlarının titiz çalışması ile kullanıcılarımıza daha öngörülü kararlar almalarında destek oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada raporla ilgili verilen bilgilere göre, gayrimenkul alıcı ve satıcıları ile emlak profesyonellerine yol göstermek amacıyla hazırlanan rapor; sahibinden.com'un Emlak kategorisindeki veri havuzunun analiz edilerek elde edilen istatistiki veriler üzerinden, BETAM uzmanlarının yorumlarını içeren araştırmaları kapsıyor.

Türk Lirası, Emlak, konut, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bahar mevsimi emlak piyasasını canlandırdı - Son Dakika


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