Son Dakika Haberleri: Bahar Meyveleri Tezgahlarda İlgi Görmüyor

Bahar Meyveleri Tezgahlarda İlgi Görmüyor

1 saat önce

Şanlıurfa'da tezgahlarda yerini alan bahar meyvelerinden badem ve çilek, fiyatlarının yüksek olmasından dolayı ilgi görmüyor.

Bahar Meyveleri Tezgahlarda İlgi Görmüyor, System.String[]
Şanlıurfa'da tezgahlarda yerini alan bahar meyvelerinden badem ve çilek, fiyatlarının yüksek olmasından dolayı ilgi görmüyor.

İlkbahar mevsiminin iyice belirginleştiği Şanlıurfa'da tezgahlar da rengarenge büründü. Yeşil, kırmızı ve sarıya boyanan tezgahlar vatandaşların iştahını kabartıyor. Bahar meyvelerinden çağla kilosu 15, çilek ise 8 liradan satışa sunuluyor. Vatandaşlar yüksek fiyatlardan dolayı bahar meyvelerine ilgi göstermiyor.

Satıcı da fiyat yüksek diyor

Bahar meyvelerinin geçen yıla göre fiyatlarının yüksek olduğunu aktaran Mesut Tekatlı, "Çocukluğumdan beridir bu işi yapıyorum. Yeni sezonun açılmasıyla fiyatlarımız geçen seneye göre pahalıdır. Geçen yıl çileğin fiyatı 5 lira iken, bu yıl 8-10 lira arasındadır. Badem fiyatları ise 15 lira. Bir haftadır badem ve çilek tezgahtaki yerini aldı. Havaların ısınmasıyla birlikte fiyatların düşmesini bekliyoruz" ifadelerini kulandı. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:20 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Güncel
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