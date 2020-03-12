Bahar meyveleri tezgahlardaki yerini aldı - Son Dakika
Son Dakika Genel Bahar meyveleri tezgahlardaki yerini aldı - Son Dakika

Bahar meyveleri tezgahlardaki yerini aldı

6 saat önce

Bahar meyveleri tezgahlardaki yerini aldı Şanlıurfa'da baharla birlikte yaz meyvelerinden olan çilek ve ahududu tezgahlardaki yerini almaya başladı.

Bahar meyveleri tezgahlardaki yerini aldı, System.String[]

Bahar meyveleri tezgahlardaki yerini aldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da baharla birlikte yaz meyvelerinden olan çilek ve ahududu tezgahlardaki yerini almaya başladı.

Şanlıurfa'da baharla birlikte yaz meyvelerinden olan çilek ve ahududu tezgahlardaki yerini aldı. Vatandaşın 'zengin meyvesi' diye tanımladığı ürünler, yüksek fiyatları dolayısıyla vatandaşlar tarafından rağbet görmüyor. Bir kilo ağırlığındaki paketler içerisinde satışa sunulan çilek ve ahududu 14 liradan satılıyor. Esnaf, vatandaşların almakta zorlandığı ürünlerin bir ay içerisinde fiyatlarının düşeceğini belirtti.

Pazarda alışveriş yapan öğrenci Berzan Çiftçi, "Ürünlere bakınca canımız çekiyor, alalım mı almayalım mı diye düşünüyoruz. Fiyatlar biraz düşerse iyi olur. Şu an için cep yakıyor diyebiliriz. İnşallah fiyatlar bir an önce düşer herkes yer" ifadelerini kulandı.

Esnaf, biber, patlıcan, domates fiyatlarının ise kalitesine göre 4 ile 8 lira arasında satışa sunulduğunu söyledi.

Şanlıurfa, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 08:26 Kaynak: İHA
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