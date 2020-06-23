Bahar Şahin: Kendimi izlerken çok ağladım

KANAL D ekranlarında yayınlanan "Zalim İstanbul" dün akşam final bölümüyle ekrana geldi. Dizideki Ceren karakteriyle yıldızı parlayan Bahar Şahin, son bölüm sonrası duygularını anlattı. 23 yaşındaki oyuncu, yapımın ilk günlerde çok zorlandığını dile getirdi: "Ceren karakteri hayatımın dönüm noktası oldu. Çok zorlandığım sahneler ve anlarla karşılaştım. Bu da korkuya sebep oldu ve bırakmak istedim. Ama şu an 'İyi ki bırakmamışım' diyorum. Pes etmemek lazımmış."



Ceren'i özleyeceğim



Şahin, final sahnesinden önce ve sonraki hislerini şöyle anlattı: "Dizimizin finali sürpriz sonlu oldu. Açıkçası Ceren'in ölümünü oynamak oldukça zordu. Çekimler sırasında duygu dolu anlar yaşadım. Kendimi izlerken çok ağladım. Veda etmek oldukça çok zor oldu."



Genç oyuncu, "Diziye dair en çok neyi özleyeceksiniz?" sorusuna ise "Güzel kızım Ceren'in o koca kalbini çok özleyeceğim. O kalbi kötülüklerle dolduran babaannesini de... Ceren'in asla uslanmayacak olan o ruhunu ve tüm kararlarının arkasında durduğu inatçı kişiliğini çok özleyeceğim" cevabını verdi.



Kendimi keşfettim



Bahar Şahin, kendisini keşfetmesinde Ceren rolünün etkisinin büyük olduğunu söyledi.



Deniz Uğur: Bir yıldız doğdu



Dizide Ceren'in annesi rolündeki Deniz Uğur, Bahar Şahin için "Bir yıldız doğdu" dedi. Şahin bu iltifat karşısında "Deniz Uğur oyunculuğuna hayranlık beslediğim bir insan. Güzel yorumlar beni daha iyisini yapmaya motive ediyor. Şanslıyım ki sevdiğim işi yapıyorum" açıklamasını yaptı.