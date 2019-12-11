Bahar Şahin: O sahnede çok acı çektim! - Son Dakika
Son Dakika Magazin Bahar Şahin: O sahnede çok acı çektim! - Son Dakika Magazin

Bahar Şahin: O sahnede çok acı çektim!

6 saat önce

Zalim İstanbul'un son bölümünde bebeğini kaybettiği sahnelerle herkesi gözyaşlarına boğan Bahar Şahin, çekimler sırasında çok acı çektiğini ve rolüne nasıl hazırlandığını da anlattı.

Bahar Şahin: O sahnede çok acı çektim!, System.String[]

Zalim İstanbul'un son bölümünde bebeğini kaybettiği sahnelerle herkesi gözyaşlarına boğan Bahar Şahin, çekimler sırasında çok acı çektiğini ve rolüne nasıl hazırlandığını da anlattı. Detaylar haberimizde...


Bahar Şahin, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 06:25 
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