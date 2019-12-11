Bahar Şahin: O sahnede çok acı çektim!
6 saat önce
Zalim İstanbul'un son bölümünde bebeğini kaybettiği sahnelerle herkesi gözyaşlarına boğan Bahar Şahin, çekimler sırasında çok acı çektiğini ve rolüne nasıl hazırlandığını da anlattı.
Zalim İstanbul'un son bölümünde bebeğini kaybettiği sahnelerle herkesi gözyaşlarına boğan Bahar Şahin, çekimler sırasında çok acı çektiğini ve rolüne nasıl hazırlandığını da anlattı. Detaylar haberimizde...
Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 06:25
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