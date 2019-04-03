Bahar Şenlikleri Spor Heyecanı Voleybolla Sürdü

Geleneksel hale gelen ve bu yıl 36'ncı kez gerçekleştirilen Anadolu Üniversitesi Bahar Şenlikleri Spor Etkinlikleri, ikinci gününde de tüm heyecanıyla devam etti.

Geleneksel hale gelen ve bu yıl 36'ncı kez gerçekleştirilen Anadolu Üniversitesi Bahar Şenlikleri Spor Etkinlikleri, ikinci gününde de tüm heyecanıyla devam etti. Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Spor Salonu'nda oynanan maçlarda, A ve B gruplarında mücadele eden kadın voleybol takımları karşı karşıya geldi.



Günün ilk mücadelesinde A grubunda yer alan Edebiyat ve Eğitim Fakültesi Kadın Voleybol Takımları karşı karşıya gelirken, sahadan Eğitim Fakültesi 25-22 ve 25-20'lik set sonuçlarıyla 2-0'lık galibiyetle ayrılan taraf oldu. Alınan sonuçların ardından iki takım da bir sonraki maçlarına galibiyet için odaklanırken, rakiplerini yenerek finallere uzanmak istiyor. Edebiyat Fakültesi 4 Nisan'da Açıköğretim Fakültesi ile Eğitim Fakültesi de 9 Nisan'da Açıköğretim Fakültesi ile ESTÜ Spor Salonu'nda karşılaşacaklar.



Eczacılık ve İİBF'de galibiyet sevinci



Günün ikinci mücadelesinde ise A grubundaki Eczacılık Fakültesi ile Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Kadın Voleybol Takımları karşı karşıya gelirken, sahadan 25-8 ve 25-13'lük set sonuçları ile galip ayrılan taraf Eczacılık Fakültesi oldu. Turnuvaya galibiyetle başlayan Eczacılık Fakültesi bir sonraki maçı için 4 Nisan'da Hukuk Fakültesi ile karşılaşacak. AÖF ise aynı gün Edebiyat Fakültesi karşısında galibiyet arayacak. Müsabakalar ESTÜ Spor Salonu'nda oynanacak.



İkinci günün kapanış maçında ise B grubunda mücadele eden İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) kozlarını paylaştı. İİBF, rakibi GSF'yi 2-0'lık skorla mağlup ederek turnuvaya galibiyetle ve moralli başlamış oldu. İİBF bir sonraki karşılaşmada 4 Nisan'da Mühendislik Fakültesi ile GSF de Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ile karşılaşacak. Karşılaşmalar ESTÜ Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. - ESKİŞEHİR

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