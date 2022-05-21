BAHAR ŞENLİKLERİNDE TÜRK YILDIZLARI'NIN GÖSTERİSİ NEFES KESTİ

ERZİNCAN Binali Yıldırım Üniversitesi tarafından düzenlenen bahar şenliklerinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları gösteri yaptı.

Yanlızbağ yerleşkesinde düzenlenen bahar şenliklerine öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Vali Mehmet Makas, Rektör Prof. Dr. Akın Levent, dekanlar ve akademisyenlerin katıldığı şenlikler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın gösterisiyle başladı. Erzincan semalarına ay-yıldız çizen pilotları davetliler adeta nefeslerini tutarak izledi.

Vali Mehmet Makas, "Bugün Erzincan yine güzel ve heyecanlı bir günü yaşıyor. Özellikle üniversitemizin bahar şenlikleri kapsamında Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşunu izledik. Bundan 3-4 ay önce de kurtuluş ile ilgili Solo Türk'ün gösteri uçuşunu izlemiştik. Bu gösteriler can Erzincan'ımıza ayrı bir heyecan katıyor. Türk Yıldızları, 'Başınız dik gözünüz göklerde olsun' diye bir slogan ile girdiler bugün buraya. Başımız dik, gururluyuz. Şerefimizdir. Dosta güven düşmana korku veren bir gösteriyi izledik. Özellikle tüm Türk Yıldızları ekibine, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na, Savunma Bakanlığımıza şükranlarımızı arz ediyoruz" derdi.

Rektör Prof. Dr. Akın Levent ise "Erzincan'ımızda bugün çok güzel bir gün geçiriyoruz. 30 yıldır göklerdeki gururumuz olan Türk Yıldızları şehrimize gelerek çok güzel bir akrobasi gösterisinde bulundular. Türk ordusunun övünç kaynağı olan Türk Yıldızları ülkemizde 30 yıldır boy göstermekte olup 490'ıncı gösterisini şehrimizde yaptı. Bu gösterinin bizlere verdiği gururu, ülkemize verdiği gururu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücünü göstermesi açısından bizim için çok önemli olduğunu söylemek istiyorum" diye konuştu. (DHA)